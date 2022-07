Amor en el bondi: son pareja desde hace años y hoy trabajan juntos como choferes

Dario y Florencia son una historia de amor digna de novela. Su vida juntos inició cuando tenían 8 años. Allí nació su amistad. Con el pasar de los años se convirtió en amor y fruto de ello nació un hijo. Pero ese amor familiar no era lo único que los unía. En Tarde Trece la pareja comentó cómo iniciaron su trabajo juntos en la RedTulum.

El barrio donde vivieron fue epicentro de las primeras señales de que algo los unía. Una amistad traspasó la barrera hasta que los unió como pareja. Diez años juntos engloba su sentir. Él siempre trabajo en colectivo, algo que heredó de su padre quien también se dedicó a ello. Ver y ser parte de ello, Florencia dio cuenta que tenía un sueño y era manejar un colectivo o camión.

'Yo le dije a él que quería empezar con el transporte y él me dijo "¿De qué forma?". Y yo le dije que manejando' comenzó Florencia. Darío en la misma línea resaltó ' su sueño siempre fue manejar un colectivo o un camión y empezó todo cuando ya estaban juntos'. Ella probó el colectivo del suegro y a los pocos días decidió sacar el carnet profesional. Luego de hacerlo se presentó en una empresa donde la tomaron de inmediato para probarla. Pero su prueba final, la que fue la certeza de su profesión dio inicio el 6 de diciembre con la puesta en funcionamiento de la RedTulum.

Dario con una inmensa sonrisa resaltó 'me gustó mucho la iniciativa. Hay mujeres en el transporte pero hacia bastante que no las veía manejando un colectivo y la verdad que cuando ella comenzó en el transporte mis compañeros me felicitaron por iniciativa a lo que se había animado a hacer'. En su momento, cada uno en empresas diferentes debían amoldarse para poder cuidar a su hijo. Pero la vida les complicó las cosas.

Ese fue el punto que la llevó a pensar en renunciar, debido a que nadie podía cuidar a su niño. Pero llegó una insólita propuesta. La empresa en la que trabaja Darío quería que ella fuera parte. No fue inmediato, ella dijo que no. Pero finalmente dio el si.

Pero en medio de la propuesta hay otra historia. Esto se debe a que en la empresa dieron cuenta de que él siempre solicitaba cambio de turno 'lo llamaron y le ofrecieron desde la empresa "te parece que Florencia venga a trabajar con nosotros" '. Hoy ellos no solo comparten profesión, sino también conducen la misma unidad, 'ahora estamos de compañeros, compartimos la empresa, compartimos el mismo coche' expresó Darío.

Ese amor sigue en vilo, para que funcione 'día a día se trabaja desde pareja en relación como matrimonio y trabajo siempre apoyándonos el uno otro en todo y cada uno de los aspectos' mencionó Florencia quien siente el fuerte respaldo de su pareja.