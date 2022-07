Anulan el derecho al aborto en Estados Unidos: ¿Cómo afecta a la Argentina?

El pasado viernes la Corte Suprema de Estados Unidos derogó el derecho al aborto, causando enfrentamientos sociales en el país y en Argentina se volvió a instaurar el debate. Sobre esto, El analista internacional, Eduardo Carelli, y la abogada Myriam Andujar opinaron en Tarde Trece cómo puede repercutir esta decisión.

Carelli explicó que las posiciones en Estados Unidos están muy divididas ya que actualmente hay 22 estados que tienen una legislación 'pro aborto', mientras que en otros 23 estados pasa lo contrario. "Existen 5 estados en donde habrá un batalla por el aborto ya que no lo tienen legislado, y esta derogación abre la puerta a una repercusión mundial", sostuvo.

"Esta derogación es un gran golpe al aborto, si bien no lo está prohibiendo, está legislando en torno a él, es decir ya no es un derecho constitucional y abre el juego a que los estados puedan prohibirlo", puntualizó Carelli. Y agregó que "las batallas por el aborto se van a dar en los estados donde no está definido.

Por su parte, Andujar afirmó que "el debate en Argentina nunca se fue y este fallo lo actualiza en el país". "El fallo dice claramente que no existe un derecho al aborto, ni explícito ni implícito en la Constitución de Estados Unidos. Si lo traemos a la Argentina podemos decir exactamente lo mismo", aclaró.

"En nuestra Constitución no existe un derecho explícito, es un invento el derecho al aborto porque no está en la leyes argentinas ni tampoco en los tratados internacionales que firmó el país", explicó Andujar. Por ello, es que la abogada opinó que esta derogación "es una gran ventana que se abre, es el momento de pedir la derogación de la ley en Argentina".