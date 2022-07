Pruebas aprender: los peores resultados fueron de alumnos de bajos recursos

Durante la mañana de este martes 28 de junio se llevó a cabo una rueda de prensa en la que participó la titular de la cartera educativa de San Juan. En ese contexto la funcionaria se refirió a los resultados que arrojaron las Pruebas Aprender en la provincia, revelando que los peores resultados se registraron en alumnos de bajos recursos.

Cecilia Trincado Moncho, ministra de Educación, comentó frente al móvil de Canal 13 que los estudiantes que no lograron resultados satisfactorios en esta evaluación son quienes atraviesan una situación socioeconómica compleja. Estas complicaciones se profundizaron aún más debido a los años de pandemia que hubo en medio.

'Se ve la distancia mayor en zonas rurales y socioeconómicamente desfavorecidas. Tiene que ver con la falta de elementos tecnológicos o de conectividad. El programa 'Volvé a la Escuela' es un gran paraguas. Hay puntos en las intendencias donde se inscribe a los alumnos que han abandonado o que tuvieron trayectorias lábiles. Tenemos 17.000 inscriptos en el programa Egresar. Son muchos pero a lo mejor les faltaba sólo una materia', expresó.

Siguiendo en la misma línea la autoridad reveló que quienes más abandonaron sus estudios básicos fueron quienes ya habían llegado al Nivel Secundario. En su mayoría, según lo que reportó Trincado, se debe a que estos jóvenes tuvieron que salir a buscar trabajo para paliar su mala realidad económica. A pesar de ello, San Juan se encuentra dentro de la media nacional respectó al porcentaje de logros.

'En discusión con ministros del país, estamos dentro de la media nacional. San Juan no es una isla, estamos todos más o menos en los mismos puntajes. Tengamos en cuenta que estamos en nivel de logro entre el 73 y el 75% tanto en Matemática como en Lengua, es decir que no es bajo el resultado de logro. Esto no quiere decir que no nos preocupe ese 25% restante', señaló.

Por último, la ministra señaló que desde hace tiempo que vienen trabajando en distintas medidas para tratar de reducir ese 25% de alumnos que no aprobaron sus exámenes de Lengua y Matemática. Entre ellas se encuentra la tan sonada hora extra que se empezará a probar en colegios de los departamentos alejados.

'Hay actividades conjuntas entre lo que Nación ha previsto y lo que trabaja la jurisdicción. Por ejemplo esta la entrega de libros de Matemática y Lengua para cada uno de los chicos, como así también con la hora extendida que ahora a la vuelta de vacaciones comenzamos. La semana que viene estoy visitando Valle Fértil, Jáchal y 9 de Julio o Caucete porque no esta fijada la sede, para reunirme con los directivos de estas 24 escuelas', sentenció.