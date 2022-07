Más seguridad: mirá como avanza la APP CISEM 911 en taxis y remises

Hace aproximadamente un mes, taxistas y remiseros sanjuaninos comenzaron a utilizar la nueva App CISEM 911, en la cual podrán denunciar ilícitos y emergencias en el mismo momento en que están ocurriendo y les permitirá en una situación de inseguridad, robo o emergencia realizar un llamado o un chat directo con un operario del CISEM.

En la mañana de este miércoles, Emanuel Tores, director del CISEM, en el programa Cien por Hora, aseguró que desde que lanzaron esta nueva aplicación se acercaron más de 50 taxistas para aplicar la app de emergencia, y además informó que ampliarán el uso a comerciantes 'de la misma manera hemos estado haciendo reuniones con distintos sectores, como comerciantes del departamento Rawson para ir abriendo esta aplicación al resto de la comunidad, lo vamos a ir haciendo por sectores, firmando pequeños convenios hasta finalmente liberarlos para toda la comunidad' expresó.

La nueva aplicación CISEM 911, por el momento funciona con una registración, pero esperan que todo sea más fácil en poco tiempo, 'básicamente lo hacemos por una cuestión de tener un control de cuantas personas lo van utilizando pero la idea es que un momento no sea necesario tener que venir hasta el edificio sino que lo descarguen directamente y empiecen a utilizarlo', manifestó el director.

A un mes de su utilización, el funcionario declaró que en buena hora, los 50 taxistas que la tienen no la han usado, por lo que no tuvieron intervenciones de emergencia, 'no hubo ningún caso, el sistema está funcionando correctamente pero no hemos tenido ningún tipo de alerta hasta el momento', sostuvo.

Por último, Tores, informó que este miércoles están terminando con un pliego para la adquisición de 300 cámaras de seguridad que ya se anunciaron pero todavía no se pudieron adquirir para poder colocarlas en todos los puntos de la ciudad, 'estamos muy próximos a adquirirlas y por supuesto una vez que las tengamos vamos a comenzar con la instalación de las mismas en toda la provincia', cerró.