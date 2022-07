Tras los cortes de GNC en los últimos días se normalizó el servicio

La semana pasada se registraron en la provincia cortes en la carga del GNC. Esto afecta a muchos sanjuaninos, sobre todos a taxistas que trabajan mayoritariamente con este combustible y que en los anteriores días llegaron hasta la estación de servicio y se encontraron con que no podían cargar.

El móvil de Canal 13 conversó con un grupo de estos trabajadores que confirmó que en las últimas jornadas no se registraron inconvenientes para cargar. Además, los taxistas señalaron que este problema se da todos los años al llegar las bajas temperaturas.

En particular, el taxista José Luis Otarola contó a Canal 13 que a las 21 horas muchas estaciones de servicio ya no tienen presión para cargar debido a la baja de temperatura, que no hay avisos previos en cuanto a inconvenientes con la atención y que la alternativa que les queda es cargar nafta y trabajar con ese combustible. El problema es que trabajando con GNC el ahorro es del 70%.