El principal reclamo para este Ni Una Menos: 'Faltan más recursos del Estado'

"Por ahí sentís que un 3 de junio representa muchos derechos conquistados pero también la falta de muchos otros. Faltan muchos recursos desde el Estado y lo hablo desde mi lugar de acompañar 8 años", afirmó Victoria Villalón, integrante de Familias Unidas por el Dolor de Femicidio en San Juan. A 7 años de la primera marcha Ni Una Menos, la asociación que integran 12 familias reclaman mayor protección del Estado.

Actualmente la asociación tiene como objetivo principal contener y acompañar a los padres cuyas hijas fueron víctimas de femicidios en la provincia. "Nuestra idea siempre ha sido escuchar a las familias y también organizamos charlas sobre violencia de género. Muchas chicas se nos acercan para contarnos cómo se salvaron por un pelito de morir asesinadas", recordó Villalón.

En este contexto de acompañamiento es que la agrupación pide mayor apoyo estatal ya que, "las mujeres necesitan ser acompañadas a denunciar en la dependencia policial; faltan derechos para los niños involucrados con el tema de violencia". "La pandemia nos ha quitado derechos, muchas dejaron de denunciar porque en las comisarías no las quieren atender o no las dejan ir acompañadas", sostuvo Villalón.

"También hemos observado de madres que no quieren entregar a sus hijos al progenitor por violento, y la Justicia la castiga. En CAVIG no facilitan los papeles para que el juez contemple esos casos como violencia de género también", agregó. Y explicó de casos de "mujeres que han vuelto con los tipos porque no han tenido ningún tipo de contención, entonces falta presupuesto para ese tema".

Por ello, "queremos que contengan a las familias en todas las áreas porque cuando pasa un hecho de violencia a las familias solo les dan un bolsón de comida y nada más ¿Qué pasa después?", resaltó Villalón. La asociación también reclama atención psicológica a esas familias ya que "van al psicólogo de las áreas y no hacen un tratamiento clínico". "Necesitan que se les acompañen más, sobre todo a los chicos, como en el caso de los hermanitos de Yoselí", sostuvo.

En tanto, Villalón recalcó que como asociación fueron maltratados innumerables veces en Tribunales cuando quieren acompañar a las familias en los juicios por femicidios. "Nos tratan como si nosotros fuésemos los asesinos. Cuando estuvimos en los casos de Leila Rodríguez y Brenda Requena nos trataron re mal; queremos que la Justicia nos escuchen", expresó.

"No hay esa contención desde el Estado de preguntarnos qué necesitamos", puntualizó Villalón. Ante la ausencia del Estado, la asociación se encuentra acompañando y asistiendo a Lorena Rodríguez, mamá de Pamela, quien sufre un "cáncer muy fuerte"; los hijos de Brenda Requena "para que puedan recibir el dinero de la ley Brisa"; y a los papás de Yoselí, "con bolsones de mercadería y ropa". Y por supuesto, estuvieron presentes en el juicio de este viernes, donde condenaron a perpetua al femicida de Celeste Luna.

Porque eso representa también el 3 de Junio para San Juan y Argentina: cómo las mujeres se organizan para luchar, acompañarse y seguir recorriendo el largo camino para pedir más derechos, al grito de Ni Una Menos.