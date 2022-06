La expectativa de los gremios ante la negociación por mejoras salariales

Este viernes, se lleva a cabo una nueva reunión paritaria. Esta vez, el Gobierno recibió a los gremios estatales no docentes para discutir mejoras salariales. En la antesala de la reunión, los representantes del Sindicato Médico, ATSA y UPCN dialogaron con la prensa y comentaron sus expectativas.

Daniel Sanna, titular del Sindicato Médico, comentó: ‘El Gobierno las conoce nuestras necesidades. Hay puntos en los que se ha avanzado y hay otros en los que no se ha avanzado. Nosotros en materia salarial no queremos perder ante la inflación. El segundo punto es un sistema promocional que no lo tenemos, es chata la carrera. El que ingresa, muere en el grado 9 sin poder avanzar por la falta de concursos y porque no hay avances en alguna propuesta superadora’.

El dirigente dijo que seguirán pidiendo la cláusula de revisión o clausula gatilla ante la crisis inflacionaria. ‘Si tenemos que aceptar esto tal cual viene y acá termina todo, no estamos de acuerdo. Nosotros también hemos escuchado y somos partidarios de haber hecho de una propuesta del monto más sobre una proyección estimada inflacionaria. A nosotros nos pusieron un marco del 40% a nivel nacional que le bajaron a la provincia y la provincia se manejó con el 40% y nos opusimos porque sabíamos que no era suficiente. En marzo ya hablábamos de una inflación del 60% y si no va a ser incluso superior al 60%. Vamos a ver que surge de la reunión y según lo que surja tendremos que fijar posición’, indicó.

Por último, Sanna señaló que no están previstas por el momento medidas de fuerza en el sector.

Por su parte, el titular de ATSA, Alfredo Duarte, dijo: ‘Tenemos nuestra propia propuesta y la hemos realizado oportunamente en expediente, para regularizar muchas situaciones en la salud pública. El tema de contratados, mejorar el salario y que les alcance para vivir dignamente. Llegar a fin de mes sin inconvenientes que no es lo que está pasando actualmente’.

‘Nosotros pedimos el adelantamiento de la cláusula de revisión que quedó establecida cuando discutimos la última vez en paritarias el tema de los salarios de los trabajadores de la sanidad. Acá tenemos que irnos a lo que pasa con el Gobierno nacional que no le encuentra la solución a la inflación, que es lo que deteriora rápidamente el poder adquisitivo de los trabajadores. Estamos acá por la inflación porque si no hubiese inflación o la hubiesen controlado no estaríamos discutiendo estos temas hoy. Vamos a pedir mejorar los salarios en los porcentajes que permitan recuperar el nivel salarial por sobre la inflación’, sostuvo.

Por último, el secretario gremial de UPCN, Gabriel Pacheco, adelantó que analizarán la propuesta del Gobierno en función de la oferta que le realizaron al sector docente. ‘Esperamos una propuesta superadora para los distintos sectores. Traemos varias propuestas, la problemática de la administración pública es amplia’, manifestó.

‘Nosotros vamos a dar un panorama general de lo que vemos desde nuestra organización sindical en funciona de nuestro ámbito, no solo la administración pública, municipios y las unidades descentralizadas. Es un sector muy amplio el cual representamos’, dijo.

También, el dirigente comentó que el pase a planta permanente es una necesidad. ‘Fuimos autores de la ley de pase a planta en el 2011 y es una predica permanente eso’, comentó.

Por último, el representante de UPCN comentó que no hubo acercamiento con los estatales autoconvocados. No obstante, confirmó que buscarán coincidencias con el petitorio que le entregó este sector al ministro de Gobierno, Alberto Hensel el pasado martes. -

‘Un empleado público debería ganar lo máximo. Creemos que la canasta familiar es un condicionante fundamental para tener un salario digno, en función de eso hay que buscar hasta qué punto nos aproximamos’, cerró.