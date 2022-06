Pepe Villa seguirá al frente de UPCN y aseguró que el 70.1% de los afiliados votaron

Luego de las Elecciones en UPCN, José ‘Pepe’ Villa seguirá al frente del gremio del Personal Civil de la Nación. En este sentido, el dirigente sanjuanino relató que los votantes fueron 70.1% del padrón total. Además, habló de los gremios y de los autoconvocados.

En este sentido, el secretario General de la Unión Personal Civil de la Nación relató ante Canal 13 que las elecciones en UPCN se llevaron adelante con total normalidad y sin ningún sobresalto. ‘Las elecciones se desarrollaron normalmente a pesar de los obstáculos que habían, los autoconvocados y todas esas cosas, no hubo inconvenientes’, relató.

José Villa, explicó que los votantes fueron el 70.1% del padrón total de los estatales, en este sentido, el secretario general señaló que 'este fue un número altísimo', teniendo en cuenta que algunos de los afiliados apoyaron los reclamos de los maestros autoconvocados.

Desde otro punto de vista, el representante de UPCN, habló con respecto a los maestros autoconvocados y a los gremios docentes, y dijo, ‘está en el aire todo este tema de la corrupción. Entonces la gente no se afilia, sabe que lo mismo va a conseguir el aumento’. Asimismo, aseguró que acá en San Juan hay una libre afiliación y libre desafiliación para todos los empleados.

‘Algo de responsabilidad en los gremios debe haber, se han quedado, sectarios, no es que no dejen participar si no que no piensan en beneficios para la gente y esto a largo plazo se paga’, apuntó Villa en relación a los docentes que no están afiliados a ningún gremio.