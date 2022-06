Terminó la paritaria docente con "el máximo esfuerzo" para llegar al 65% de aumento

Luego de 9 horas de deliberaciones hasta la madrugada del sábado se conocieron detalles de los resultados de la paritaria del sector Docente representados por los gremios y el Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de Educación y de Hacienda.

Los gremialistas coincidieron en que se mejoró la propuesta inicial de un 61% de incremento teniendo en cuenta el 25% que ya se ha aplicado hasta mayo. Ahora se consiguió un 65% escalonado hasta noviembre con una revisión en septiembre, según explicó a la prensa Luis Lucero, Secretario General de UDAP.

El costo de los incrementos salariales para todos los empleados estatales (docentes y no docentes) será de unos 12 mil millones de pesos según destacó la Ministra de Hacienda Marisa López, "es el máximo esfuerzo", destacó la funcionaria. Además agregó que no se van a descontar los días no trabajados el 26 y 27 de mayo pero se "considerará" que pasará con el 2 y 3 de junio. "A partir de ahora será día trabajado día pagado", remarcó la funcionaria, concepto que fue reforzado por la Ministra de Educación.

La propueta es la siguiente:

DECRETO 155/2011

En esta primera etapa, se modificaron 57 cargos del decreto 155-ME-2011, un histórico pedido del sector sindical. Entre otros se verán beneficiados:

Maestro de grado de jornada simple

Maestro de grado de jornada completa

Director de jornada completa

Maestro celador de internados

Celador de internados

Preceptor

Director de Educación Secundaria Orientada y Artística

Director de Educación Secundaria Técnica

En etapas sucesivas se dará continuidad a la modificación aludida.

RADIO:

Modificación de los porcentajes de Radio

Radio 1 del 20% al 40%

Radio 2 del 30% al 50%

Radio 3 del 40% al 60%

Radio 4 del 80% al 85%

Radio 5 del 100% al 105%

Radio 6 del 120% al 125%

Radio 7 del 140% al 145%

ANTIGÜEDAD:

Se incorporan los tramos de la antigüedad a partir de los 24 años de servicio, resultando los mismos:

A los 26 años 130%

A los 28 años 140%

A los 30 años 150%

A los 32 años 160%

A los 34 o más años 170%

AUMENTO:

Mejoramiento del acuerdo salarial del mes de marzo 2022:

Al 25% liquidado en mayo se le suma:

En junio: 15% de aumento al valor índice; acumulando el 40% de aumento

En agosto: 7% de aumento al valor índice; acumulando el 47% de aumento

En octubre: 12% de aumento al valor índice; acumulando el 59% de aumento

En noviembre 6% de aumento al valor índice; completando el 65% de aumento para el 2022.

CÓDIGO E66:

Modificación del código E66, que fijaba montos según tramos de antigüedad. Se establece en el valor de $5.000 para todos por igual.

SALARIO NETO DOCENTE PROVINCIAL GARANTIZADO

Se ratifica la total garantía de cumplimiento de todos los puntos de la Paritaria Nacional.

Se Incrementa un 30% sobre el salario mínimo docente establecido en la Paritaria Nacional, alcanzando un nuevo SALARIO NETO DOCENTE PROVINCIAL GARANTIZADO para el maestro de grado jornada simple, conforme al siguiente esquema:

$70.000 para el mes de junio

$74.000 para el mes de agosto

$78.000 para el mes de septiembre

Para los trabajadores de la educación que tengan dos cargos y que en ninguno de ellos alcance el Salario Neto Docente Provincial Garantizado, se asegura el mismo en el cargo de menor remuneración.

NUEVO VALOR INDICE:

JUNIO 2022: 80,9901

AGOSTO 2022: 85,0396

OCTUBRE 2022: 91,9817

NOVIEMBRE 2022: 95,4527

RECIBO UNICO:

Las partes acuerdan la confección de un Recibo Único Docente, independientemente de la modalidad de la prestación del servicio y o de los cargos que detente cada educador.

REVISIÓN:

Con la premisa que el salario le gane a la inflación, se establece que en caso de que la inflación supere los porcentajes acordados, se realizará una instancia de revisión. Si esa condición no se cumple se establece una reunión de revisión de paritaria para el día 15 de septiembre de 2022

DÍAS NO TRABAJADOS:

El sector gremial plantea que los días 26 y 27 del mes de mayo del corriente año no sean objeto de descuento. Planteo al que la parte Patronal accede en este acto.

Con relación a los días 2 y 3 del mes de junio de 2022, la patronal dispone que se evaluará oportunamente.

Se deja constancia que a partir del día lunes 6 de junio de 2022, en virtud de los acuerdos establecidos en esta paritaria, se aplicará el principio de “día trabajado, día pagado”.

El presente acuerdo representa el máximo esfuerzo del Gobierno Provincial, reza el comunicado oficial.