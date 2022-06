Hensel reveló que lo que acuerden con docentes se replicará con los estatales

San Juan se volvió escenario de manifestaciones, reclamos y reuniones paritarias durante los últimos días. Acerca de esto, todavía no se ha podido llegar a un acuerdo definitivo entre las distintas partes. Sin embargo, la máxima autoridad del Ministerio de Gobierno reveló que una vez que lleguen a un punto intermedio con los docentes, esas mismas condiciones se replicarán con los estatales.

Los reclamos fueron iniciados por los docentes de la provincia, reclamando un sueldo digno. Luego se sumaron los trabajadores estatales no docentes. Si bien ambos sectores ya fueron escuchados por las autoridades, aún no han podido llegar a un acuerdo total. Acerca de esto Alberto Hensel, ministro de Gobierno, reveló que lo principal es acordar con los docentes.

Si estos autoconvocados llegaran a aceptar la última propuesta que realizaron las autoridades, todo se replicaría con los no docentes. 'Eso es lo que ha resuelto el gobernador cuando estuvimos conversando porque se daban dos situaciones distintas. Por un lado el reclamo de los docentes por el deterioro de su salario a partir del proceso inflacionario y por el otro, el de los no docentes. Lo que hicimos fue unificar un criterio', expresó.

Por último el funcionario aseguró que si bien los autoconvocados no formaron parte de la mesa de diálogo que se constituyó, todo los puntos que ellos planteaban si fueron discutidos durante las reuniones concretadas. Sumado a esto se aclaró que no se hará ningún tipo de diferencia entre las personas representadas por gremios y los autoconvocados una vez que haya acuerdo.

'Quedó constituida una mesa no con los autoconvocados pero si formó parte de la discusión salarial todos los puntos que plantearon. En esa reunión de discusión salarial se acordaron dos cosas. Una es que no va a haber diferencia en la cuestión salarial entre docentes y no docentes. El segundo tema que se abordó es trabajar en las cuestiones puntuales que pudiese existir en cada organismo vinculado a condiciones laborales', sentenció.