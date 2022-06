Por qué reconocidos periodistas eligieron la profesión

Ser periodista es una definición que varia según quien la ejerza y como lo ejerza . No solo es la transmisión de una noticia ya que tras de ella hay una labor enorme. Es un oficio que se profesionalizó y el día a día lleva a que se transforme no solo en un trabajo sino también en una responsabilidad.

¿Por qué ser periodista? Diario 13 consultó a grandes profesionales sanjuaninos sobre su razón para elegir la comunicación como un modo de ganarse la vida.

Adrian Tejada, Canal 13 San Juan - Radio Colon

‘No sé si elegí ser periodista, siempre quise estar en una radio desde niño y como a muchos nos pasó entré a ese mundo como jugando. Pero bueno cuando crecí me di cuenta de que de verdad es lo único que quiero ser en la vida y pude cumplir el sueño desde ese punto de vista. Me falta mucho por aprender, no llegué a ningún lado, pero sí creo que no me equivoqué en seguir lo que me dictó mi corazón. No podría ser otra cosa, o sea trabajo en lo que me gusta y deseo y soy agradecido de eso. Nunca cuando me levanté dije ¡¡para qué elegí esto!!’.

Ivana Sillero, Diario de Cuyo

‘Elegí ser periodista porque no se me ocurre otra forma de vivir la vida que no sea contando lo que pasa. Corriendo detrás de un dato, relatando una historia o viviendo dentro de una redacción. Después de muchos años entender que la profesión te saca más de lo que te da y tal vez es x eso que creo que somos todos un poco patológicos, pero buena gente. Es una profesión muy sacrificada, pero la que elegiría mil veces más’.

Daniel Tejada, Canal 13 San Juan

‘Siempre fui consumidor de noticias desde chico, cada vez que un diario llegaba a mis manos me detenía en esas páginas, aunque mucho no entendiera de qué se trataba. Después de estudiar un año la carrera de Contador decidí cambiarme a la Licenciatura en Comunicación Social. Me vinculé con los medios desde el primer año, siempre ad honorem, aprendiendo el oficio, cometiendo errores, mirando a los que sabían. La elección fue más por instinto que por otro factor’.

Natalia Caballero, Tiempo de San Juan

‘Elegí ser periodista casi de casualidad. Hasta el último año del secundario tenía claro que quería estudiar abogacía, pero en la oferta académica de la Universidad Nacional de San Juan me encontré con el programa de estudios de esta carrera que me enamoró. Fue así como arranqué un camino en el que las historias se apoderaron de mi vida cotidiana. El periodismo es casi una forma de vida. En un momento en el que está tan bastardeada la profesión, creo que estamos ante una oportunidad de revalorizar las miradas, la búsqueda de historias y la visibilización de hechos y personajes. Es hoy el momento como también es el momento de democratizar los accesos a los medios por parte de las audiencias’.

Mauricio Laciar - Diario Huarpe

‘Desde muy chico quise estudiar periodismo, siempre. Cuando era niño jugaba a que hacía notas, programas de radio y cuando tuve la oportunidad le di para adelante. Estudie periodismo deportivo y mis inicios en lo laboral se dieron en el ambiente deportivo pasando por Radio AS, LV5, La Paz, Amanecer, Diario de Cuyo y, desde hace 12 años, en DIARIO HUARPE escribiendo de economía, política y ahora como jefe de redacción.’

Betty Puga - Comunicación en Fundación Difunta Correa

‘Hoy sé que fue causalidad. Estudié otra carrera universitaria e ingresé al periodismo como correctora. Cuando conocí el mundo de la comunicación, me enamoré de las posibilidades de contar una historia, narrar, ayudar a las personas. Ser periodista es el privilegio de cambiar algo todos los días, como dice Gabriel García Márquez. Y eso me sedujo y lo sigue haciendo hasta hoy’.

Marcela Podda, AM 1020 y TeleSol

Elegí ser periodista porque desde niña sentí que comunicar era lo que quería hacer. Y que fuera a través de los medios de comunicación seguramente tuvo que ver con el ejemplo de mi papá, Héctor Podda, que era periodista de radio. Fue mi inspiración y mi modelo a seguir. Siempre supe que quería dedicarme a ésto y nunca he tenido otro oficio. Es mi vocación y , aún con sinsabores , lo sigo eligiendo. Celebrar el día trabajando es todo un privilegio así que, seguramente, será un feliz día !

Gisel Moreno, Radio Colon

‘Tenía una profe en el secundario, de Geografía, Dora Parrón de Zorrilla, que me decía que tenía que estudiar comunicación social, porque me encantaba hablar y cuestionaba todo. No le daba importancia. No le decía ni sí ni no. Y cuándo me tocó ir a la oferta educativa tenía claro que no quería nada relacionado a números, nunca me gustó matemática. Y me fui a ver que carrera podía ser. Y elegí la tecnicatura en periodismo. También me anoté para maestra jardinera, pero el cursado era en el mismo horario y elegí periodismo. A los meses me llamó Claudio Bonomo para empezar a trabajar en Radio Sports. Y a los 8 meses, me llamó Mario Castro para empezar en Radio Colón. Y acá estoy. Llevo 16 años hablando de deportes y haciendo el móvil de la radio’.

Francisco Lahti, Diario El Zonda

‘Decidí ser periodista a mis 18 años. A esa edad tuve mi primer trabajo, pero hasta hoy tuve que mutar para no desaparecer. Lo que no mutaron fueron las ganas, el principal motor para llevar una carrera durante casi dos décadas. Si no tenés ganas, no es tu vocación. A mí me sigue entusiasmando hablar con la gente, preparar notas. El entusiasmo es para mí el combustible. Sin él no se puede hacer nada. Voy a ir a la historia para nombrar a uno de mis referentes en esta profesión. En primer lugar, Gabriel García Márquez, por su capacidad y creatividad para generar una nueva escuela de periodismo narrativo y expandir el oficio a un montón de gente que no estaba habituada a leer periodismo. Él logró algo que hasta ese momento no se conseguía, hacer atractivo a un género bastante duro y estricto a la hora de contar los hechos. Hoy faltan referentes a esa altura. El instinto periodístico es la cualidad que elijo. Un periodista puede estar formado y deformado incluso por diferentes factores: universitarios, políticos, ideológicos, monetarios, pero sin instinto no se puede ser periodista, permite identificar dónde hay una noticia que contar. No puede haber periodismo sin instinto y eso no se puede enseñar’.

Guillermo Juarez, Radio Colon- Canal 8

‘Porque estoy convencido que la gente debe tener un gran caudal de información para que saque sus propias conclusiones y que nadie le diga lo que tiene que pensar’.

Juan Pereyra, Radio LV5

‘Soy periodista porque amo este trabajo que más que trabajo es una vocación desde los 13 años pise un estudio de radio y senti que era lo que quería hacer. Soy periodista porque no me concibo haciendo otra cosa que preguntar y de usar el periodismo como una herramienta de ayuda. Y con el tiempo y la ayuda de muchos otros periodistas que me ayudaron a ser mejor. Se transformó en mi forma de vida’.

Marcela Sosa, 0264 Noticias

'Creo que elegí ser periodista de siempre. Cuando era muy chica que jugaba hace radio, jugaba a hacer entrevistas y luego pude participar y ver cómo eran desde adentro en Radio Nacional de Jachas. Desde ahí quedé con esas ganas de poder hacer periodismo, por eso decidí estudiar. Desde ese momento tome la decisión de vivir de esto. Me parece que el oficio de ser periodista lo tomer porque quería poder preguntar de todo, saber y ser un nexo entre la gente. Creo que esas fueron las decisiones del porque hago esta tarea. Y si me volvieran a dar a elegir, lo haría de nuevo'.

Adriana Vera, Radio 1020

‘A mí siempre me gustó saber un poco más, creo que soy de esas personas que son muy curiosas. Y a partir de la curiosidad y preguntarme ¿Por qué? fue naciendo una vocación. Mi gran pasión es la radio y desde muy chiquita que tenía una radio que me habían regalado escuchaba radio de otros países y buscaba las que más me interesaban. Así nació y me fui interesando por otros temas. Cuando termine la secundaria estudié periodismo y luego me incline por el lado de la educación porque mis padres eran docentes y me atrajo mucho lo que eran las problemáticas y poder ayudar. Mi tarea de servicio se inició de ese modo, si sigue así y va a terminar así’.

Eliana Espejo, Radio Norte de Jáchal

‘Yo estoy en inmersa en el periodismo de tengo memoria porque la radio en la que trabajo es de mis padres. Ellos la inauguraron hace 33 años y es una de las primeras en Jáchal. Yo hoy tengo 37 así que siempre mamado el periodismo por parte de mis padres. Es algo que venimos teniendo desde toda la vida. Para mí es muy importante el periodismo porque es una herramienta donde exponemos las desigualdades que se presenta la sociedad. Nosotros tenemos que trabajar con mucho cuidado porque lo mínima cosa que uno hace mal poder herir y dejar abierto susceptibilidades de las personas, lo tomo con mucha responsabilidad’.

Dolly Rodriguez, AM 1020

'Todo empezó desde muy pequeña tenía 5 o 6 años y ya improvisaba un micrófono una libreta y el supuesto reportaje.

Aprovechaba las reuniones familiares para hacer participar a mis primos en un estudio de radio y con la musicalización de uan Radio Tonomac roja que aún la guardo con mucho cariño...y así empezó todo. Con el tiempo y los años me dí cuenta que era lo que quería para mi vida,esto de contar,preguntar,indagar en diferentes temas y tener el contacto con las noticias. Me enamoré del periodismo y sé que será un amor eterno'.

Roberto Olivares, Radio Del Sur

‘La elección seguir la profesión de periodista fue el poder estar con la gente y poder ser el nexo entre la problemática y la solución. En mantener informada a las personas y la vocación de servicio para con el oyente, fundamentalmente ese contacto con la gente me gusta mucho. Por eso elegí ser periodista de calle donde uno se interna con la problemática y desde allí ver las opciones desde una solución’.