Un vino sanjuanino fue premiado en una alta competencia internacional

Una de las competencias de vinos más importantes del mundo, la World Wine Awards 2022, publicó los resultados de la del certamen en el que Argentina tuvo una gran participación con cerca 500 vinos nacionales, que fueron reconocidos en los segmentos más destacados. Uno de los sanjuaninos, de Bodega Callia, en Pedernal, el “Contracara Reserva Malbec 2022Obtivo medalla de platino.

Se trata de la 19° edición de la degustación organizada por la revista británica, superando sus propias marcas de participación, este año se degustaron 18.224 ejemplares de 54 países. El evento se desarrolló durante 2 semanas con 250 especialistas con distinguidos maestros del vino y maestros sommeliers qué coronaron con 50 medallas al Best in Show, de las cuales 4 fueron para la Argentina. En total fueron 487 los reconocimientos obtenidos entre Oro, Platino y Best in Show

De acuerdo con los resultados finales Sudamérica encabezó las premiaciones, en la que se destacaron principalmente Chile y Argentina. De esta manera lo largo de la competencia el país anotó cuatro exclusivas medallas Best in Show qué de los cuales 3 de ellos son considerados los mejores valuados esta manera la Argentina vuelve ubicarse en lo alto del mundo en calidad de vinos.