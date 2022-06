Quién es el sanjuanino que la rompió en La Voz: 'Ojalá que el apoyo de la gente no se pierda'

"Anoche me topé con una situación que nunca antes me había pasado: que el celular me empiece a explotar de mensajes de todas las redes sociales", afirmó emocionado Lucas Bongiovanni a Diario 13 San Juan. Se trata del sanjuanino metalero que la rompió en La Voz Argentina con el tema 'Plush' de Stone Temple Pilots. Ahora, el joven de 29 años forma parte del team Lali.

La convocatoria para la región Cuyo sucedió a finales de enero de este año en Mendoza, sin embargo Lucas "fui directamente a Capital Federal a presentarme". "Sentía algo energético que me dijo que no era en Mendoza, sino en Buenos Aires; como tenía la posibilidad, agarré y me fui para allá", recordó. Y agregó que "ese día estuve desde las 9 hasta las 22, éramos cerca de 10.000 personas".

Una vez que pasó la audición en Buenos Aires, Lucas regresó a la provincia, aguardando la tan esperada llamada. "Pasó durante la siesta, estaba con mi abuela conversando cuando me avisaron que iba a ser parte del elenco. Fue una locura porque sabía que se venía un nuevo camino y una nueva experiencia de vida, había que aprovecharla a full", manifestó. Como expresó en el programa, Lucas es muy confidente de su abuela y se apoyan mutuamente en todo.

"Creo que fui el único sanjuanino que viajó hasta Buenos Aires a audicionar. Eso lo comenté con el jurado y les impactó por la cantidad de kilómetros que recorrí, que no sabés qué puede pasar", resaltó. Ahora que Lucas es parte del equipo de Lali Espósito, su celular no ha parado de sonar. "Gente de todos lados me ha felicitado, familia de Jáchal, amigos, incluso personas que no conozco", puntualizó.

"Se siente, se nota mucho el apoyo incondicional de la gente. Está latente. Ojalá que no desaparezca porque un músico labra su camino gracias a esto. Aguante la gente", comentó entre risas Lucas. Quizás para varios sanjuaninos sea la primera vez que escuchan tremendo vozarrón, pero para muchos otros, principalmente del ambiente 'under' del metal provincial, su cara es conocida.

Es que Lucas empezó su carrera cuando tenía tan solo 8 años. "Mis primos de Jáchal tenían una banda, siempre alquilaban su combi para ir a distintos puntos de la provincia, viajaban mucho. Ver eso y escucharlos en escena despertó en mí ganas de meterme en la música", resaltó. Apasionado de la música, el género donde más cómodo se desenvuelve es el rock de los 90, razón que lo llevó a elegir el tema 'Plush': "Está en mis top tres de temas favoritos".

Actualmente se dedica de lleno a la música y trabaja en varios proyectos musicales a la vez porque "vivo de esto y tengo que estar generando dinero todo el tiempo". Entre los más destacables se encuentra la emblemática banda Huaykil, donde pone su voz imponente, esa que le hizo pasar a la siguiente ronda en la Voz Argentina bajo la tutela de Lali Espósito.