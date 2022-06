Día del geólogo: 'Me dijeron que no iba a poder con la carrera porque era mujer'

"La carrera es muy importante para San Juan para que podamos conocer y cuantificar cuáles son nuestros recursos de distintos materiales que son económicos como son el petróleo, agua subterránea y más", destacó la doctora en Geología, Yasmine Díaz, a Diario 13. El comentario surge a raíz de que este 9 de junio se celebra el Día del Geólogo, por lo que la especialista habló de su pasión por la ciencia y los desafíos de la misma.

La herencia profesional geológica se remonta a Domingo Faustino Sarmiento que, cuando asumió la presidencia de Argentina, creó la primera Escuela de Minería del país en San Juan. También auspició la venida de grandes geólogos e ingenieros en minas, principalmente de Alemania, como Stappenbek, Groeber y Hoskold. También a Sarmiento se le debe la primera investigación sistemática del suelo argentino, tras crear la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Córdoba.

Aunque, el Día del Geólogo se remonta al año 1945, cuando habían comenzado a egresar las promociones de las universidades de Buenos Aires, La Plata, y Córdoba. Estos geólogos argentinos no encontraban cabida entre los numerosos naturalistas extranjeros y es por ello que Agustín Monteverde, Raúl Muller y Juan Candiani, comenzaron a reunirse con el fin de congregar a todos los colegas en una entidad profesional.

Así, la primera reunión que dio origen al Centro Argentino de Geólogos sucedió el 9 de junio en 1947. Desde entonces la fecha quedó para todo el país y se festeja desde entonces. Por su parte, Yasmine Díaz comentó que su pasión se originó desde que era muy joven porque "tenía una fascinación por el mundo de los volcanes y cómo funcionaban; cómo nos afectaba como civilización".

"Recuerdo que en su momento fui a una feria educativa, sin tener idea de nada de qué se trataba la Geología. Alguien que estaba en el stand me dijo que tenía que estudiar la carrera para aprender sobre volcanes", recordó Díaz. Y agregó: "Si bien me terminé dedicando a otra área de la Geología, amo lo que hago actualmente".

Yasmine egresó en 2012 de la Universidad Nacional de San Juan y decidió continuar con sus estudios doctorales en la Universidad de Buenos Aires. Una vez recibida en 2019, la joven de 35 años regresó a la provincia donde actualmente se desempeña como docente en dos cátedras de la carrera de Licenciatura en Geología y además es becaria del CONICET.

La doctora aclaró que nunca se sintió discriminada en ámbito laboral, "sí tuve algunos docentes que me decían que no iba a poder con esta carrera porque era mujer". "Por suerte después viví diferentes experiencias y no volví a experimentar algo así, y eso fue muy gratificante para mí. Una va creciendo en la carrera y empieza a tener una mirada más atenta", puntualizó.

Por otro lado, respecto a la relevancia que reviste la carrera hoy en día, Díaz explicó que "es muy importante el estudio de la Geología como ciencia, como generadora de conocimiento porque los conocimientos que tenemos ahora son gracias a personas que investigaron antes". "No solo sirve para la actividad económica privada o pública, sino para conocer nuestro territorio, y compartir nuestro conocimiento de la tierra", cerró.