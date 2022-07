Comparte Lab: la propuesta de entretenimiento que despierta vocaciones científicas entre los más chiquitos

Una alternativa para los eventos infantiles cobra fuerza y diversifica las opciones en la provincia, se trata de una experiencia científica que puede despertar vocaciones y busca incentivar el conocimiento y la curiosidad. En contacto con Canal 13, Nicolas Loncaric, creador de la compañía de entretenimiento Comparte, contó cómo comenzó esta idea que le da un giro creativo a las fiestas de cumpleaños.

Todo comenzó en el año 2017, cuando Nicolás terminó la secundaria, no conseguía trabajo y aun no decidía qué estudiar. “Algo tenía que hacer”, dijo Nicolas, “como yo me llevo muy bien con los chicos, mi prima me dijo si quería hacerle juegos en el cumpleaños sus hijos y fui con unas amigas del colegio, de ahí surge esto de hacer eventos en cumpleaños”.

Comparte es una compañía de entretenimiento para infancias y adolescencias, que empezó con una propuesta lúdica y se transformó en una actividad recreativa de divulgación científica, “nos fuimos por el camino de la ciencia y la nueva tecnología el territorio también, de ahí nace Comparte Lab, que es un laboratorio recreativo de espacios compartidos en el Ferro Urbanístico”

Aunque la iniciativa nació como una necesidad laboral, la historia comienza mucho más atrás, “a mí de niño siempre me gustó hacer inventos, experimentos, en mi casa y mi mamá me regalaba juegos para hacer experimentos, y encontré cuadernos donde escribía completada y que creaba cosas”.

A partir de ahí tomo la idea para hacer un experimento sencillo, que fue el inicio de una noble empresa, e trata de lo que hoy los más pequeños llaman slime y que es tendencia. “De ahí me llamaron todos para su cumpleaños y así sucesivamente fue creciendo hasta que después me vino esta idea de poder transformarlo en un espacio en un laboratorio recreativo”, dijo el entrevistado.

Ha participado en varias actividades y programas promovidos por el gobierno y planea abrir nuevamente el laboratorio en las vacaciones de invierno con algunos talleres en diferentes espacios, principalmente en el Ferro Urbanístico en el marco del programa Espacios Compartidos. Además, han participado en algunos espacios culturales, museos, también esperan poder trabajar con bibliotecas populares y llevar el contenido a la comunidad.

La experiencia transmite la metodología científica de una forma amigable en la que los niños prestan mucha atención, vivenciando los procesos y las etapas para hacer un slime o un volcán de colores. “Todo eso desarrolla y potencia la imaginación”.

En términos generales, la experiencia para los adolescentes y para los niños es la misma, solo que va variando en la intensidad de los experimentos, la manera y los materiales que se utilizan.

Para estar atento a las novedades, hay que ingresar a la cuenta de Instargram: https://www.instagram.com/comparte.lab/