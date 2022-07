A 11 años del accidente que se cobró la vida de su hijo, colocaron un cartel en su memoria

José María Cappes era un joven sanjuanino de 19 años al que un siniestro vial le quitó la vida. En el trágico hecho, iba junto a otros tres adolescentes que fueron embestidos, pero solo él fue una víctima más de la imprudencia con la que se maneja en San Juan. Este lunes, en un humilde y emotivo acto su mamá Violeta lo recordó sentidamente en los micrófonos del móvil de Canal 13.

En inmediaciones de calle General Acha, pocos metros después de Progreso, José María encontró la muerte por culpa de un conductor/a que los embistió a él y sus amigos. Este lunes, en la tarde noche, gracias a una campaña de concientización y recuerdo de víctimas de siniestros viales, que lleva a cabo la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, su madre y algunos de sus hermanos descubrieron un cartel en su memoria.

Violeta le comentó a Canal 13 que a pesar de que pasaron ya once años de aquella tragedia que le arrebató a su hijo, no puede dejar de sentir tristeza y bronca por lo que no quisieron hacer en ese tiempo desde la Justicia sanjuanina. ‘Nunca hicieron nada, no lo buscaron, porque en una provincia tan chica no puede ser que no encuentres al responsable’, apuntó todavía emocionada.

Antes de hablar con el móvil de Canal 13, un sacerdote hizo una bendición a los presentes y a al cartel en memoria del joven. Luego, el religioso le dedicó unas palabras a Violeta, sus hijos y personas pertenecientes a la asociación que acompañaron a la familia. Todo esto emocionó mucho a la madre del homenajeado.

Consultada sobre cómo hicieron ella y sus hijos para seguir adelante con el dolor contó entre lágrimas: ‘Se aprende, porque todo el que dice que con el tiempo podés olvidar es mentira. Y más a un hijo es imposible olvidar’.

José María, según contó su madre, era muy ‘amiguero’ y le gustaba inventar de todo. ‘En alguna oportunidad, al recordarlo tras su muerte, lo llamaron ‘el inventor’, porque siempre le gustaba inventar cosas’, rememoró.

Violeta aseguró que era la alegría para sus hermanos y hermanas, y que como siempre estaba trayendo amigos a la casa, y eso hacía que ella los tomará como sus propios hijos.