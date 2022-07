Cinco oferentes para un nuevo tramo de Ruta 40 Sur por unos $9.000 millones

La semana pasada, Uñac presidió la apertura de sobres para la licitación de una importante obra en la Ruta Nacional 40, entre Cochagual y Tres Esquinas. La licitación de la obra contempla la transformación en autopista a la actual traza de la Ruta. Este lunes en Banda Ancha, el director de Vialidad Provincial, detalló como avanza en ensanche.

'Abrir los sobres de licitación tuvieron un éxito interesante en el sentido que la cantidad de participantes fue abundante, fueron cinco empresas, teniendo en cuenta que en estas situaciones de incertidumbre no había mucha oferta, las empresas no sabían si iniciar o no un compromiso de tipo, pero en esta oportunidad, cinco empresas ofrecieron $9.000 millones', aclaró.

Magariños agregó que desde la calle 5 hasta la calle 8 se hizo un tramo que ya tiene las características que tendría la Ruta 40, 'en estos momentos estamos encarando el sector 2 y quedan dos sectores, uno antes y uno después que debería ser nuestro próximo objetivo, para el usuario común la ventaja es que son cruces a distinto nivel'. sostuvo.

Seguidamente hizo eco de los accidentes de tránsito que se ven con mucha frecuencia en calle 11 y Ruta 40 por ejemplo, y el ingeniero aseguró que con esta obra, esas situaciones estarían minimizadas, 'los cruces estarían controlados a través de estos puentes, que permitiría que tanto los vehículos, peatones o animales no pongan en riesgo la seguridad de todos', sentenció.