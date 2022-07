Faltante de café:¿qué dice el sector gastronómico y hotelero sanjuanino?

Las versiones de faltante de café por el cepo a las importaciones preocupan al sector hotelero y gastronómico de la provincia que recién comienza su temporada de vacaciones. El presidente de la Cámara de Hoteles y Gastronómicos de la provincia, Rubén Maidosqui, pasó por TardeTrece y dijo que las franquicias de la provincia han asegurado el abastecimiento.

“Algunos les dicen que van a entregar la misma cantidad que entregaron el año pasado. Otros dicen: ‘no te vamos a dejar sin café, pero con compres en volúmenes grandes porque no te vamos a vender’”, manifestó el entrevistado.

Al respecto agregó, “recién me acaba de llamar una empresa de Mendoza que dicen que no van a dejar de abastecer a todos lo clientes que no son franquiciados de ellos”. Por esto desestimó, de momento, que haya un faltante en 40 días como se replicó en los medios nacionales, “creemos que va a ser posible la atención y en San Juan no se va a desabastecer”.