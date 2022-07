Denuncian criaderos de perros clandestinos en San Juan

A diario vemos animalitos abandonados en la calle. No alcanza con los proteccionistas que ayudan a rescatarlos. Roberto Bastianelli, conductista canino, denunció que en San Juan hay criaderos clandestinos que se dedican a hacer

negocios con los perritos de raza.

'Hay un montón de criaderos clandestinos de animalitos. Hay bandas que se dedican a robar mascotas de razas, los utilizan como fábricas de perros para reproducir cachorros y posteriormente venderlos. Estos criaderos no están registrados, habilitados y tampoco son controlados. Motivos por los cuales los perros están encerrados en jaulas pequeñas en las que apenas se pueden mover con falta de higiene'.

Molesto por esta situación el conductista agregó que el tema no es que solamente los venden, sino también 'que hay una grave infracción a la ley penal tributaria. Son vendidos en valores que da 80 a 360 mil pesos. Además no se emiten facturas, porque es todo en negro'.

Hay acciones criminales, según cuenta Bastianelli. 'Hay perros que al no venderse son sacrificados o abandonados por los altos costos que implica criarlos. Y no solo eso sino que además las perritas tienen que transitar su tercer mes en celo para cruzarlas y en estos criaderos los hacen en el primer mes', continuó.

Por otro lado Bastianelli aconsejó a las personas a no comprar 'perros de forma clandestina. No tiene sentido cuando tenemos rescatistas que auxilian perros abandonados. La única finalidad es si lo voy a utilizar para un concurso de belleza, donde me van a exigir el papel correspondiente del animal', concluyó el proteccionista.