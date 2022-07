Emiliano, el tiktoker sanjuanino que enseña inglés de manera divertida

Tik Tok es la aplicación china que se hizo mega popular durante la pandemia. Pero además de diversión, muchos lo tomaron como un modo de dar a conocer sus saberes. Este fue el canal elegido por Emiliano Pelayes, un joven sanjuanino con amplio amor al inglés que tomó la decisión de enseñar el idioma a través de las redes sociales.

'Llevo un año en la universidad, y todavía sigo aprendiendo, nunca dejamos de aprender un idioma porque está en constante evolución' señaló Emiliano a Diario 13. En la misma línea aludió a que su aprendizaje comenzó a los 15, 'más que nada por mi cuenta, de manera autodidacta. Leyendo, escuchando, viendo películas en inglés'. También detalló 'siempre me ha apasionado y puedo contar mi ejemplo de que se puede aprender un idioma de forma autodidacta'. Pero eso no es todo ya que en la actualidad busca aprender italiano.

En Tik Tok los usuarios suben videos de muchos tipos, quienes eligen enseñar lo hacen desde la cosmética, baile u otras temáticas. Pero Emiliano buscó su rumbo en el idioma. 'Hace un tiempo vengo pensando en lo importante que es hoy en día aprender inglés o un idioma en general. Tenemos nuestro celular a la mano y lo estamos viendo casi todo el tiempo. Youtube, Instagram, Tik Tok. Entonces dije: ¿Por qué no usar estas plataformas para aprender y para enseñar?' aludió el joven a este medio.

'Hoy en día es fácil encontrar diferentes youtubers y tiktokers que enseñen idioma y puedo decir que gracias a ellos tuve el coraje de decir: "Puedo hacerlo" fueron como una motivación importante en este proceso' añadió el influencer sanjuanino que no deja de sorprender cada semana con su contenido. 'Creo que esta iniciativa también comenzó desde el deseo y la pasión de enseñar tanto a mis amigos, contactos, familiares y de ahí se fue extendiendo poco a poco hacia los demás' declaró sobre su deseo con la iniciativa.

Su objetivo es claro ya que consta en 'aprender diferentes idiomas implementando diferentes métodos como por ejemplo el método Input. Sobre todo, lo que más anhelo es que los demás puedan unirse a este mundo tan hermoso de los idiomas' A esto le sumó 'después de todo nos mantienen comunicados, unidos, nos conecta'.

El contenido que podemos ver en sus redes sociales y en Youtube constan de videos de él explicando inglés. Así comentó 'en la actualidad estoy publicando Tiktoks, shorts, videos cortos, pero estoy planeando pasarme también a otros formatos. Podcasts, videos en Youtube, etc.'. En cuanto al público señaló 'la gente lo está decepcionando de maravilla. He recibido mensajes de apoyo y los que más me dan ánimo son aquellos que dicen que les ha sido fácil aprender algo nuevo cuando vieron mi video'.