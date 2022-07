¿Qué pasará con el pago a los censistas?: Uñac habló con Marco Lavagna

El pasado 18 de mayo se llevó a cabo el nuevo Censo Nacional en la República Argentina. Para ello se necesitó que unas 12.000 personas trabajaran para censar a todas las viviendas de la provincia de San Juan. Por más que pasaron dos meses de esto, estos trabajadores todavía no reciben su paga. Acerca de esto, Uñac reveló que este mismo martes habló con Marco Lavagna y le aseguró que ya se inició el expediente.

Desde el departamento San Martín, donde encabezó la entrega de un barrio con 42 viviendas, Sergio Uñac contó en rueda de prensa que estuvo en contacto con el director del INDEC en las últimas horas. El motivo fue conocer en qué estado se encuentra el pago a los miles de censistas que todavía aguardan por su pago.

'Estamos trabajando en eso. Hoy día (12 de julio) tuve una comunicación con Marco Lavagna y me dijo que él ya inició un expediente, que estaría próximo a llegar la transferencia. Estamos trabajándolo y nos preocupa que se pueda efectivizar lo más pronoto posible', expresó.

Cabe destacar que estas 12.000 personas no solamente prestaron sus servicios aquel miércoles 18 de mayo, sino que también muchos de ellos tuvieron que seguir trabajando los días siguientes. Esto se debe a que no todos los sanjuaninos y sanjuaninas pudieron completar el cuestionario de manera presencial, o no se encontraban en su vivienda para entregarle su código al censista si lo habían llenado de manera digital.