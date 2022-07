Los secretos de una influencer sanjuanina para triunfar en redes sociales

La redes sociales son hoy uno de los principales canales donde los jóvenes se expresan y buscan, en muchos casos, generar una fuente de ingreso tal como los reconocidos influencer. En San Juan hay profesionales de las plataformas que plasman su saber en trabajos como community managger o para explotar sus propias cuentas. Una de ellas es Celeste Sánchez, quien es publicista y con una cuantiosa cantidad de seguidores.

Celeste charló con Diario 13 para comentar cuales son sus secretos a la hora de generar contenido y cuales son sus herramientas para desarrollar posteos que atraen y suman. Pero todo trabajo tiene su raíz, para ella fue la publicidad, carrera de la cual se egresó en la UNSJ, 'luego de salir embajadora lo vi como oportunidad, tenia las herramientas y empecé a sumar seguidores'. Hoy Celeste acumula 14 mil seguidores en Instagram. Sus saberes la llevaron más allá de su propias cuentas, sino que con sus conocimientos como publicista 'me dedico también al community management. Que es el manejo de redes sociales de cuentas de locales, empresas o instituciones'.

Sobre las aplicaciones y herramientas, la joven oriunda de Sarmiento detalló 'Hay muchas app. Nos facilitan la creación de contenido. Pero hay que aprender a usarlas. Tomarse el tiempo'. Claramente ella tiene sus favoritas, las cuales usan de manera constante 'mis preferidas son Inshot y Lightroom, en general las aplicaciones tienen una parte que es gratuita y otra parte paga que te habilita mas funciones. Pagar aplicaciones tiene que ser un ítem a valorar al momento de poner precios' acotó la profesional de las plataformas.

Uno de los mayores dolores de cabeza de quienes apuestan a las redes sociales como un modo de trabajo son los algoritmos, Celeste añadió 'es algo de lo que se habla mucho. El tema es que siempre van cambiando y cuando intentaste alcanzarlo ya cambio'. En este sentido sumó 'además cambia también el público. Y cada cuenta tiene su propio algoritmo'. En esta línea detalló 'lo importante es decidir cual de todas las opciones de subida de contenido sirve mas a los seguidores de la cuenta'.

Influencer es algo muy amplio en las plataformas, lo hay para todos los gustos. Ante ello, la publicista que a la vez potencia sus redes sociales aludió 'hay que decidir si ser influencer es algo que nos gusta. Lleva mucho trabajo. Edición de fotos y video, planificación semanal y mensual. Ir, trasladarse a los locales. Subir historias interactivas, responder mensajes con rapidez'. Si bien muchos consideran que es algo leve, la sarmientina aclaró 'es mucho trabajo'.

Uno de los tips que dio para los lectores de Diario 13 fue 'para ser influencer o comunnity, se necesita de tiempo y formación. Y por otro lado también necesita ser valorado por las cuentas que buscan este servicio. Parece ser que solo subís una historia, pero en realidad hay muchas influencer con contenido super planificado y lindo estéticamente, otras quizás lo estético no es su fuerte, pero tal vez habla muy bien en redes o es graciosa' comentó Celeste. En esta línea aconsejó 'para las cuentas que buscan influencers como también para las que se quieren iniciar. Es que tengan en cuenta el público objetivo al que apuntan (edad, genero, gustos, intereses, etc)'. Esto se debe a que los seguidores no suelen ser el público objetivo y ello podría ser contraproducente.