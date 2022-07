Paloma Lizama, socióloga: 'Lo privado es cada vez más público'

Las redes sociales dominan hoy el mundo. Las personas usan cada vez este medio para comunicar su vida y esto se ha vuelto un vició difícil de controlar. La socióloga Paloma Chousal Lizama estuvo hoy en Tarde Trece y analizó el uso de las mismas.

'Lo privado es cada vez más público. Creo que hay que controlar un poco el uso de las redes, no hace falta tener todas para estar actualizados. Si publicamos algo nos ponemos contentos cuando tenemos muchos me gusta y nos preocupa cuando no nos ponen me gusta', arrancó diciendo.

Las redes también son utilizadas para publicar memes de distintas situaciones y obtener la mayor cantidad de MG, 'el mundo meme es formidable, te resuelve un montón de cosas. Por ejemplo en el caso de Higuaín, hay mucha crueldad detrás y uno se pregunta ¿Hasta cuándo?'

El daño es tal que se desdibuja el sujeto humano en un memes. Es jocoso y te genera un desgaste psicológico'. En una palabra los memes son amor y odio al mismo tiempo. 'Creo que parar un poco y pensar las cosas un poco más. Esta vida nos lleva a la simpleza y a no pensar las cosas'.

En cuanto a los Tik Tok, la socióloga añadió que detrás de esa imagen hay 'un desdibujamiento , porque no es presencial. Y h asta no se sabe hasta que punto es real'.