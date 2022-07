Pese a los ataques a colectivos en Ruta 20, las empresas aún no tomaron medidas

A partir del ataque a colectivos de larga distancia en 9 de Julio, Canal 13 llegó hasta la terminal de ómnibus de San Juan. Allí el móvil de este medio consultó con las empresas sobre el hecho tuvo como protagonista a 3 colectivos que circulaban por ruta nacional 20 y calle Zapata y fueron apedreados. A pesar de la insistencia, no quisieron hablar. Aunque una de las gerencias declaró ciertos aspectos sobre las medidas a seguir.

En este sentido, las tres empresas le bajaron el tono al hecho y sostuvieron que ha sido un hecho aislado que no ocurre generalmente en ese tramo horario y que hacía tiempo no tenía semejante ataque. Solo aceptaron lo que había pasado ya que desde la policía de San Juan lo dieron a conocer. En esta línea reforzaron que no harían denuncia alguna o implementaría alguna medida de seguridad.

Desde la empresa Socasa detallaron que saben que se tratan de menores de edad de la zona, por lo que están en conocimiento que no habrá mayor accionar para que se detengan. Lo que si señalaron es que se sorprendieron debido a que hace mucho tiempo que no han habido ataques de este tipo.

Como antecedente de la inseguridad que sufren algunas líneas, es menester recordad que una empresa sanjuanina de la RedTulum tomó la decisión de contratar policías para llevar en el interior de las unidades para así tratar de evitar estos ataques y hechos delictivos en el interior de los colectivos.