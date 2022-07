San Juan a un paso de comenzar a utilizar la ‘receta electrónica’

Hace unas semanas San Juan adhirió a la Ley Nacional de Recetas Electrónicas, lo que representa un gran avance para la provincia por la cantidad de personas que beneficia. La posibilidad de prescindir de una prescripción médica realizada de puño y letra por el médico, brindará a muchos sanjuaninos un abaratamiento de tiempo, según contó en Tarde Trece el Jefe de la División de Farmacia del Ministerio de Salud Pública, Mario Carmona.

La flamante norma se propone que los médicos les efectúen a sus pacientes a recetas digitales al momento de la consulta. Cuando la persona se acerca a la farmacia para comprar el medicamento, no le hace falta tener la prescripción en papel, sino que podrá tenerla en su celular, tablet u otro dispositivo móvil que lo permita.

En pandemia, en pleno encierro por la cuarentena, la gente no podía acercarse al consultorio para hacerse atender, y por tanto no tenía la receta que necesitaba. Esto afectaba mucho a pacientes crónicos que cada mes necesitan adquirir los mismos medicamentos, y por el confinamiento no podían.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación sacó una resolución que permitía que el médico le mandara al paciente una foto de la receta, para que pueda presentar en la farmacia. Esta práctica luego se tradujo en proyecto de ley y ahora es una realidad. Hace unas semanas la Cámara de Diputados de la provincia adhirió y está próxima a aplicarse en San Juan.

Carmona señaló que primero empezaran con los profesionales del sector público. Es decir, todos los médicos y farmacéuticos que el Ministerio de Salud de la Provincia tiene registrado. Luego continuarán con el sector privado. ‘Esto permitirá una celeridad en la atención del farmacéutico, ya que le quita el trámite de cargo de receta’, puntualizó el funcionario.

Por último, Carmona indicó que el beneficio que la nueva ley trae para el médico y el paciente es que no hace falta que se dé la consulta todos los meses en todos los casos, como en el caso de personas que sufren enfermedades crónicas y necesitan la misma mediación mes a mes. Ahora el profesional puede hacer la prescripción digital por tres meses y el paciente se ahorra la visita al consultorio.