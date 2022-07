Ley de talles: el problema de muchos y la violencia sobre el cuerpo

Celina Pereyra quien es parte del 'proyecto plus' hablo en Cien noticias sobre la ley de talles. Se trata de una de las problemáticas que padecen cientos de personas a la hora de buscar prendas de ropa. Lo que buscan hoy es una tabla estándar de talles para evitar lo que sucede hoy.

'Estamos trabajando desde hace unos años trabajando en esto' aludió Celina. A la vez comentó 'la ley en la provincia existe desde el año 2013 pero en el año 2019 sale la ley nacional'. A esta importante información aludió que esto sentó como precedente que se mueva lo correspondiente a la ley. Esta no solo debe se aplicada por los comercios sino que con los fabricantes para 'que fabriquen una curva detalles más amplias y que haya una estandarización de los talles'. Sobre ello puso un claro ejemplo en torno a que en una marca las personas son de un talle pero con otra cambia. Esto sucede porque 'no existe una tabla que diga cuánto tiene que medir un talle'.

Por esta ley, es que en septiembre del año pasado estuvo en San Juan 'el escáner corporal que transportaba el INTI para poder medir el cuerpo de los argentinos'. En Cuyo la representación estuvo en San Juan. El objetivo de esta medición fue clara, conocer los cuerpos de los argentinos para así crear la tabla de talles estandarizada, 'eso sería histórico por lo que por primera vez en la historia Argentina tendría una tabla de talles y podemos incluso sorprendernos de lo que esa tabla de talles vaya arrojar' señaló.

La violencia es común en el ámbito de la moda, esto se debe a que 'los fabricantes tienen un montón de opiniones al respecto'. En la misma línea la joven parte de Proyecto Plus 'hay marcas que no tienen interés en vender o de fabricar talles grandes'. Del mismo modo señaló 'no tenemos una forma efectiva de resolverlo, esa es la verdad, nosotros lo que apelamos es a la conciencia de la población'.

Esta es una problemática que existió desde siempre, la necesidad de la aplicación se vuelve indispensable. Pero sobre todo la queja pone acento en el trato. Esto se debe a que 'hay mucho destrato detrás de todo esto, hay mucha violencia y hay mucha opinión sobre el cuerpo del otro y esto es algo que ya no debería existir'. Por ello es que esta Proyecto Plus como un modo de visualizar a la mujer en todo su esplendor.

La actual situación esta marcada por el hecho de que a la hora de comprar una mujer no tiene menos posibilidad ya que con los talles 'únicos' obligan a la mujer a medir de determinada manera. A su vez que 'los talles especiales vienen acompañados de un sobreprecio y de forma limitadas entonces tienen que conformarse con lo que encuentra y un montón de otras situaciones que son de violencia absoluta' apuntó la joven.

Otro de los puntos que señaló Celina es que quienes producen aluden a la cantidad de material y por ello el mayor precios, pero se vuelve obsoleta esa argumentación cuando se vislumbra la ropa de niños. Gonzalo Mendoza y Celina se encargan de visibilizar esta circunstancia que varias personas tienen. Esto tiene como base la 'unificación detalle para la fabricación que es a lo que se apunta en la actualidad y sería está la única forma de hacer efectiva la ley porque si bien la ley existen los productores dicen que ellos no tienen forma de medir'. aseveró.