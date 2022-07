Nuevo reclamo de Justicia: salieron a las calles a pedir por Braian Chávez

El 2 de agosto de este 2022 se cumplen dos años del asesinato de Braian Chávez en Marquesado. Lidia Chávez, su mamá lo encontró tirado en la calle luego de haber sido asesinado de una puñalada. En junio se conoció que fiscales y jueces prorrogaron el juicio, la familia no acepta esta decisión y este jueves 14 de julio decidieron salir a marchar y reclamar justicia en Tribunales.

'La fiscal y el abogado Noguera nos dijo que han hecho una prórroga y es lo que no queremos, queremos justicia para Braian, que trabajen porque ya está todo, hemos presentado pruebas, para que esperar un año más', dijo Lidia llorando a Diario 13.

El juicio estaba previsto para fines del 2022 y la fiscal de la causa fue quien pidió prórroga para elevación a juicio, 'este dolor cada vez se hace más grande, no nos dan ni una fecha, solo nos dijeron que hay prórroga, pero ya no queremos eso', manifestó.

Por el asesinato de Braian hay cuatro sospechosos, partícipes del hecho, de los cuales tres se encuentran privados de su libertad en los calabozos del Penal de Chimbas, dos varones y una mujer. Pero hay un menor que se encuentra en libertad hasta que no haya juicio, 'ya no queremos que nos mientan más, me dijeron para marzo, después para octubre, ahora hay prórroga, entonces hasta cuando', se lamentó.

'No se archivan papeles, son personas las que se archivan, y entre ellos está mi hijo, con el dolor no se juega', sostuvo. La mamá de Braian, añadió que ellos quieren creer en la justicia, y que haya una prórroga es un año o meses más de dolor, 'pedimos que trabajen, ya se sabe como mataron a mi hijo, no hubo una pelea, solo lo emboscaron, el dolor mas grande es ir hasta la esquina y encontrarse con un hijo muerto'.

Por último Lidia hizo un pedido especial a los jueces y añadió, 'si ellos son padres que se pongan en el lugar de nosotros, como padres, como familia, Braian todavía no se fue, pero él necesita descansar en paz como nosotros', cerró.