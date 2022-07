En San Juan hay unos 13 mil planes de Nación pero se desconoce la distribución

Los programas sociales siguen estando en boca de todos. Por ello es que Romina Albarracín quien en parte del Centro de Referencia Desarrollo Social detalló en Banda Ancha sobre cuantos sanjuaninos son beneficiarios y como harán los controles correspondientes.

'En la provincia hemos tenido algunos hechos que han vuelto a poner en discusión esto de los programas sociales' comenzó Albarracín. A la vez aludió 'la discusión como siempre no tienen que ser si el programa si o no, tienen que ir más profundo'. Esto se debe a las contundentes criticas que hay en torno al tema. Pero la funcionaria señaló 'debemos estar del lado de la gente'.

Luego resaltó ellos están constantemente tomando cartas en el asunto de las denuncias de las personas que consideran que han sido víctimas de situaciones irregulares de trabajo 'tomamos tomar la denuncia y hacemos un acompañamiento, nosotros tenemos un equipo que visita a las organizaciones sociales'. A ello le sumó 'estamos trabajando con es saber cuántos eran y quiénes eran los generan tareas'. En los últimos datos que obtuvieron, señalan que hay 13 mil programas sociales activos bajados de la Nación.

Albarracín aclaró que lo que buscan es generar un debate sobre el control de los programas y 'debemos centrarnos ante todo resolver' sostuvo. Posteriormente agregó 'debemos pensar la mejor forma de cómo se genera esa transferencia de dinero para que llegue de manera integral'. Luego mencionó 'tenemos de acompañar a los sanjuaninos'.

Otro de los puntos que aludió es que los datos de las organizaciones a cargo 'los datos que maneja la Secretaría de Economía a nivel nacional, nosotras no tenemos dependencia de la secretaría. Por eso las firmas de convenios son con el ministerio de nación'.

'Cómo dijo el ministro Juan Zabaleta no hay más altas de programas de sociales' comentó la funcionaria. También comentó que lo que buscan es generar 'esta relación de las personas con un trabajo o empoderarlos en su proyecto productivo para salir adelante'. Para finalizar aclaró ' no habrá más altas y no habrá bajas, porque sería una cuestión contradictoria con lo que estamos buscando'. Por ello es que finalizó 'no le podemos soltar la mano a nadie, no le podemos decir que les vamos a sacar su único sustento, lo que si vamos a tomar otras medidas'.