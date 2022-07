Covid-19: se registró una nueva muerte en la última semana

Este martes el Ministerio de Salud Pública informó el parte semanal de Covid-19 en el que se registró una muerte a causa de la enfermedad. Se trata de un hombre de 74 años, oriundo de Rawson, quien permanecía internado en el Hospital Dra. Julieta Lanteri.

Asimismo se dio a conocer que durante la semana epidemiológica se registraron los siguientes números oficiales de casos de coronavirus en San Juan:

Nuevos casos: 231

Total confirmados: 150.346

Personas fallecidas (acumulado): 1.333

Recuperados: 148.743

Test negativos: 1.516

Hay 5 pacientes internados en total, cuatro de ellos están en clínica médica sector COVID-19 (3 pacientes internados en el sector público y 1 en sector privado); mientras que hay un paciente internado en Terapia Intensiva, sector privado.

No hay pacientes recibiendo asistencia respiratoria mecánica. No hay pacientes pediátricos internados. No hay ninguna paciente embarazada/puérpera internada.