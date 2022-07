Día del Niño: falta un mes y hay preocupación en los jugueteros

El próximo 21 de agosto será el Día del Niño. Por la suba del dólar y las nuevas trabas a las importaciones, los jugueteros prevén que habrá faltantes. En lo que va del año, los precios subieron un 20% pero en el sector ya anticipan nuevos aumentos.

Los jugueteros comentan que las marcas importadas, las más conocidas a nivel mundial, directamente no están trabajando, los comerciantes dejaron de traer porque no les conviene. Hay productos nacionales los cuales han sufrido un incremento, hay productos importados de segundas marcas que se consiguen pero no en la diversidad que se conseguían antes.

'Estamos viviendo una época bastante difícil, con lo que respecta a ventas antes de lo que pasó con la economía a nivel nacional, veníamos con un bajo nivel de ventas, teníamos buenas expectativas pero lo que pasó vuelve a bajar los ánimos', expresó a Canal 13 Leonardo Borgogno, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan.

Sin embargo, el comerciante aclaró que 'la esperanza es lo último que se pierde', 'en la parte adulta siempre resignamos un poco el gasto, particularmente creo que la gente no resigna el Dia del Niño, seguramente se van a buscar artículos mas baratos, esperamos que sean buenas ventas', cerró.