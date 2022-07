Para retomar una amistad: desde San Luis busca a un sanjuanino que conoció en el 74

Blanca vive en San Luis desde hace muchos años, pero su afán esta en encontrar a un reconocido doctor sanjuanino. Ellos se conocieron en Santa Lucia en 1974 y guardó como un tesoro el recuerdo de su amistad hasta, y por ello es que lo busca desde hace unos meses.

De acuerdo con lo que le comentó Blanca a Diario 13, su iniciativa en las redes sociales es buscar al Doctor Francisco Noguera, quien se desempeña como pediatra Neonatólogo de la Ciudad de San Juan. La señora que en la actualidad vive en San Luis y solo busca saber que fue de la vida del sanjuanino.

La mujer detalló en este medio que se conocieron en el año 1974, 'él tenía 19 y yo 15 años' señaló Blanca. La relación de amistad comenzó en el barrio Huazihul. Otro de los datos que mencionó es que Noguera 'andaba en un Ford Falcon verde que era de su papá'.

En este sentido, ella detalló que la familia Noguera 'vivían en Alto de Sierra'. En la actualidad este señor dedicado a la medicina tiene cerca de 66 años, y 'por causas del destino no nos volvimos a ver'. Ese fue quizás el final de una amistad ya que Blanca debió irse a San Luis. Pero ella se quedó con grandes recuerdos y por ello es que lo busca.

'Quiero encontrarlo porque es una asignatura pendiente en mi vida' aseveró. Es así como aclaró que su única intensión es 'saber cómo está, que es de su vida, sólo saber si está bien'. Este señora estuvo buscando información sobre el paradero del sanjuanino aunque jamás logró contactarse con él.

Su amistad es un tesoro que Blanca guardó en su memoria hasta el día de hoy, por ello es que no deja de intentar dar con el médico, 'Creo que tuvo o tiene un cargo de director de Pediatría del Hospital Rawson, pero no se nada más de él' sentenció, no antes sin recalcar 'no quiero crearle conflictos a nadie, solo saber si esta bien'.