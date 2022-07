'Casi muero': le hije del presidente no llegó a San Juan y contó la terrorífica razón

El pasado viernes se llevó a cabo el evento llamado 'Mortal Konga', organizado por los dueños de la fiesta 'Nasty' en San Juan. El DJ principal y a su vez la gran atracción de la noche era le hije de Alberto Fernández. Sin embargo esto nunca sucedió ya que Tani Fernández no llegó a la provincia y explicó en sus redes cuál fue el motivo.

El 1 de julio San Juan vivió un día de constantes cambios climáticos, como cada vez que llega el viento Zonda. Este tipo de inclemencias generan serias complicaciones en los viajes en avión, cosa que le ocurrió a Tani Fernández cuando quiso llegar a suelo sanjuanino para cumplir con su presencia en una fiesta.

Ante la imposibilidad de poder llegar al tan anunciado evento, le hije del presidente de la Nación realizó varias historias en su cuenta de Instagram contando de manera humorística el mal momento que pasó. Directamente el avión nunca pudo aterrizar y volvió a Buenos Aires.

'Como pueden ver estoy en mi casa y no en San Juan para el Club Nasty como debería estar. Paso a contarles porque no fue nada gracioso lo que pasó. Yo salí para Club Nasty, me subí a un avión para ir, un avión que despegó para San Juan. El avión fue con la mejor de las ondas y cuando llegó a San Juan estuvo dando vueltas un rato largo porque había una tormenta eléctrica heavy. Después, en lugar de aterrizar, anunciaron que el avión volvía a Buenos Aires', reveló.

Posteriormente Tani aseguró que quiso buscar pasajes para Mendoza o La Rioja para después llegar a la provincia por otros medios pero que tampoco pudo conseguir. Incluso manifestó que consideró la posibilidad de viajar en auto pero al ver que eran más de 14 horas de trayecto desistió de esa idea ya que todo ocurrió alrededor de las 18:00.

Finalmente DJ Dyhzy aseguró que la fecha se va a reprogramar para todas las personas que compraron una entrada específicamente para disfrutar de su show. Para esto pidió que estén atentos a sus redes porque ese será el medio por el que harán el anuncio oficial de la reprogramación.

Las historias de Instagram en cuestión: