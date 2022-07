Celeste Archerito: el día que la tragedia cambió a la Justicia

A Celeste Archerito la sorprendió la muerte cuando tenía tan solo 19 años de edad. Un conductor pasado de copas y mal dormido perdió el control de su vehículo, subió a la vereda y la aplastó contra el portón de una vivienda. Esa tragedia marcó la historia reciente de San Juan. Por la lucha de la familia, la Justicia le dio una condena de cumplimiento efectivo a quien mató al volante. Sentó un precedente para siempre.

Este domingo a las 22, Canal 13 San Juan TV reconstruirá la tragedia de Celeste en un nuevo episodio de 'El Día Que'. A lo largo de una hora, el testimonio de su hermano Sebastián y el de otros protagonistas del momento se entrelazarán para comprender lo que sucedió y el impacto histórico que tuvo esa causa en la lucha contra los siniestros viales.

Celeste caminaba por la vereda de Comandante Cabot el 26 de agosto de 2009 cuando, a la altura de calle Sucre, un automovilista le quitó la vida. Al volante de ese Volkswagen Gol iba Gustavo Cortéz. La investigación iba a demostrar que no debió conducir, porque no estaba en condiciones. Zigzagueó de un cordón a otro, chocó con una camioneta y terminó subiendo a la acera. Así fue como embistió a la joven estudiante. No tuvo la menor oportunidad de sobrevivir.

La lucha de la familia Archerito llegó hasta lo más alto del Poder Judicial y marcó una bisagra en la historia de la Justicia. Por eso la muerte de Celeste se convirtió en una pérdida irreparable, pero al mismo tiempo fue un hito para todas las víctimas de la inseguridad vial.

'El Día Que' es un ciclo especial producido por Canal 13 San Juan TV que recrea los principales hechos de la historia reciente de la provincia. Así pasaron por esta pantalla desde la tragedia de la Banda de Música del RIM 22 en El Tambolar hasta la desaparición de Raúl Tellechea, el primer ascenso de San Martín a Primera División y el incendio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, entre otros momentos.

Con entrevistas en profundidad y testimonios claves, los acontecimientos son abordados en profundidad. La invitación es para este domingo 3 de julio a las 22 en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta, en Youtube Canal 30 San Juan y en el canal 14 del cable Super Digital.