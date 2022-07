De enero a mayo los medicamentos aumentaron hasta un 26%

Cuídate del frío, cada vez sale más caro enfermarse. El presidente del Colegio de farmacéuticos Mauricio Barceló manifestó que estos últimos meses los medicamentos tuvieron un incremento en San Juan. De enero a mayo de este año los remedios aumentaron entre un 22 y un 26 por ciento.

'Es difícil hablar con un numero exacto, porque hay distintos remedios, crónicos, insulinas, de venta libres, etc. No todos suben de manera lineal. algunos un 40 y otros 2 por ciento, por citar un ejemplo. Todos suben, unos más otros y algunos quizás no', relató Barceló.

Por otro lado Barceló sostuvo lo difícil que se hace sostener los precios de los remedios, debido a que está atados 'a precio dólar. El 55% de las materias primas para elaborar los remedios, es importada. El precio directamente proporcional al dólar. Los laboratorios nacionales que adquieren las drogas, están sujetos al dólar y no siempre es el oficial. A veces es pactado'.

Barceló también sostuvo que la escases de algunos remedios se deben 'a la guerra que hay hoy en Europa del este. Allí hay muchos laboratorios que prefieren proveer a sus país que están en conflicto bélico y no mandar a la Argentina'.

En cuanto al stock en góndolas Barceló no lo vinculó a cuestiones económicas, sino 'la época invernal en la que se enferma mucha gente y hay escases de algunos medicamentos antigripales'.