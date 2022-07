Desde Chimbas se fue a Londres con U$S 261 y abrió su empresa de turismo

Son cientos los sanjuaninos que salen de su tierra en busca de una vida mejor o nuevas experiencias. Ese fue el caso de María Jose Miamone, quien desde Chimbas salió hasta Londres con pocos dólares pero con muchos sueños. Ella, desde Inglaterra comentó sobre su proyecto en Tarde Trece.

En un primer momento detalló que la inflación no es igual la que se da allá que la que se vislumbra en este país. Allá solo aumentan centavos, 'a lo sumo una libra de más pero no como pasa en Argentina qué es impresionante de repente de $300 a $1000'. Tal hecho lo calificó como 'muy triste lo que sucede en Argentina'. Pero junto con otros argentinos ayudan a sus familias ya que no les gusta el panorama.

Como en muchos países, Inglaterra también brinda beneficios, a lo que María José señaló 'te da bronca porque nosotros trabajamos, pagamos los impuestos y de repente vemos qué salen beneficios sociales para todos pero son para los que no trabajan'. Este modo de solventarla crisis por parte del Gobierno ingles, para la sanjuanina 'no tiene sentido porque nosotros también sentimos la inflación'.

'Yo soy de Chimbas y a mucha honra' comentó divertida la sanjuanina que se radico en Londres y como muchos llevó una valija cargada de sueños. Hoy ella es una emprendedora que cada días lucha, en este caso abrió una empresa de turismo e intercambio estudiantil. Pero como todo tiene un comienzo, que para ella fue en el 2008, cuando viajó desde su ciudad con tan solo 261 dólares.

Sus primeros trabajos fueron como niñera y desde allí inició a conocer gente que le fue abriendo puertas y curiosidades. Si bien ella es profesora y traductora de ingles, su base fue de cero, por lo que hoy estima mucho el crecimiento que obtuvo en más de diez años de estar en Inglaterra.

Previo a comenzar con su empresa, ella investigó sobre proyectos de intercambio educativo y entorno a ello a varias instituciones las cuales ella se encarga de recomendar según el estudiante extranjero que llegue a Londres. Seguidamente, el paseo y sus amistades le dieron experiencia para dejarse llevar sola por las calles londinenses. Esto le dio la idea de unir ambas cuestiones y dar con la empresa que hoy posee. La misma consiste en hacer sentir al turista como un nativo ingles más, darle los secretos del lugar pero a la vez cuidar la economía de quien la contrate.

Si bien la pandemia fue algo que la afectó, logró reencontrarse a través de lo digital con sus alumnos sanjuaninos a quienes le da clases con la nueva modalidad. Su vida sigue en Londres, pero con nostalgia y mucho amor por su querido San Juan.