El cartón de huevos, por las nubes

Los alimentos de la canasta básica no paran de subir. El comerciante Juan Francisco Crifó estuvo en Tarde Trece y comentó las subas que están teniendo de manera constantes en el sector. Es el caso de los huevos y las bebidas, que se siguen disparando.

El comerciante local Juan Francisco Crifó habló de las crisis que está viviendo en su negocio con los aumentos. 'Un cartón de huevos esta en $750. Hoy me avisaron que subió otra vez el cartón. Es una locura. El viernes pasado subió $60. La bebida también, por ejemplo una caja de fernet de 12 unidades está en $12.200 de costo. Hay un gran problema en el país que es el faltante de botellas. No sabes a qué precio poner los productos, porque no sabes si vas a poder reponer mercadería', remarcó.

Crifó habló también de la falta de botellas que hay en el país, 'acá en San Juan se está vendiendo un fernet de Alemania que se llama Jägermeister (cuesta alrededor de $5.000). Es más dulce que el Branca, es rico. El tema es que esta empresa se está por ir del país porque no ingresan botellas'.