Salario Básico Universal: “Es una necesidad urgente”

Continúa el debate en torno al Salario Básico Universal y se suman voces que en la provincia reclaman por un ingreso para los sectores de menos recursos. En contacto con Canal 13, Mariela Rodríguez, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos aseguró que la medida “es una necesidad urgente”.

“Donde nosotros estamos trabajando con el MTE y otras organizaciones no vengan personas a preguntar si hay nuevas cargas del programa laboral”, dijo y agregó, “ya no hay cargas tan seguidas como antes y tener que decirle no a alguien que viene desesperado es realmente muy duro”.

Este salario es de un monto seria de $15 mil pesos para mayores de 16 hasta 65 años que no tienen ninguna cobertura del Estado y no es alcanzado por ningún tipo de pensión, “el fundamento central es que ya no alcanza y la cosa no da más”, expresó.

“En este reclamo se incluye un aumento de 15 pesos para los jubilados que cobran la mínima y el aguinaldo para el Potenciar Trabajo que no se ha dado y no se ha implementado como ley”, explicó. El monto está relacionado con la evolución de la canasta básica alimentaria individual que marca la línea de la indigencia en la Argentina.