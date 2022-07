El cepo importador, la principal preocupación de los industriales de San Juan

La situación económica que esta atravesando la República Argentina genera complicaciones en diversos sectores, entre ellos la industria. Acerca de esto desde la UISJ revelaron que su mayor preocupación radica en el cepo importador. Esto directamente esta provocando que no puedan comprar materia prima del exterior, que agoten su stock y estén cerca de no poder producir algunos productos.

Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan, reveló en Banda Ancha que entre todos los palos en la rueda que se les han presentado, el cepo a las importaciones es el que más les preocupa. Acerca de esto contó que por ejemplo una de las materias primas más complejas de comprar en la actualidad son los distintos tipos de químicos.

'El cepo a las importaciones esta repercutiendo fuerte en la industria, nos tiene muy preocupados. Estamos trabajando en una mesa de diálogo con la Unión Industrial Argentina y el Banco Central. Tratamos de destrabar importaciones que son necesarias para producir algunos productos. Parte de ellos se exportan y generan ingreso de dólares. Químicos esta costando muchísimo conseguir. Hay fábricas que usan Poliuretano que no están pudiendo importar, están con el stock que tenían y en pocos días sino obtienen esta materia prima podemos llegar a la parálisis en la producción de algunos productos', expresó.

Además de ya venir de un contexto en el que era complicado importar desde Argentina, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia profundizó estos problemas. Casualmente en esas tierras en guerra habían varias fábricas que se dedicaban a la producción de estas materias primas que requieren los industriales. Sumado a esto, aprovechándose de la situación, existen grandes proveedores que están especulando y retienen las mercaderías.

'Habían licencias automáticas pero los proveedores no están aceptando esta opción de pago a 180 días. El costo se incrementó muchísimo. Las materias primas, las pocas que llegan, lo hacen a valores exorbitantes. No es al dólar oficial. La guerra de Ucrania - Rusia ha sido una catástrofe para el mundo en lo que son las cadenas productivas. La guerra elevó los costos de las materias primas. Hay fábricas que estaban en esas zonas, por ende no están produciendo y hay faltas de estas materias primas. El que tiene los dólares es el primer beneficiado, por ende nosotros quedamos últimos en la cola de producción', reveló.

Si bien a nivel nacional la realidad de los industriales se complejiza día a día, Palacios reveló que San Juan todavía se encuentra bien en ese aspecto. La provincia esta generando más dólares de los que gasta por lo que todavía no se ha empezado a barajar de la posibilidad de comenzar con despidos.

'En algunos empresas esta habiendo desabastecimiento o están tomando medidas de adelantar vacaciones. Es a nivel nacional pero en San Juan todavía no. La esperanza siempre esta y somos optimistas en que la industria no va a parar. San Juan esta positivo, genera más dólares de lo que gasta gracias a su capacidad agrícola y minera principalmente', sentenció.