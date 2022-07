Las casas del IPV se pueden escriturar sin estar canceladas: ¿cómo se inicia el trámite?

Desde el Instituto Provincial de la Vivienda están haciendo campañas para concientizar a la gente para que regularice su situación dominial. La subdirectora Daniel Cangialosi afirmó que la vivienda se puede escriturar antes de ser cancelada, pero sí remarcó que no se pueden vender hasta que no se cancele la totalidad de la casa.

'Hay una gran cantidad de viviendas sin escriturar. En algún momento se pensó que se podía hacer solo si se cancelaba, pero el trámite se puede realizar antes con un hipoteca a favor del Instituto por la deuda. En función de esto se ha empezado a hacer proyectos de regularización dominial, financiados por Nación. Ya está el cuarto proyecto. Se seleccionan barrios, el IPV trabaja familia a familia explicando la importancia de la escrituración y se hace un taller para concientizarlos. Por ahí nos encontramos que el titular ya no vive ahí, la vendieron o falleció. Esto es con el fin de que esas viviendas se escrituren. Una casa escriturada y cancelada se puede vender, antes no. Cuando uno hace la escritura tiene la real posesión de la vivienda y no cuando le entregan la llave, que es un momento emotivo', explicó Cangialosi.