Relaciones no monogámicas: 'Todos tienen que estar de acuerdo, si no es una infidelidad'

Nuevos términos y temáticas que antes eran considerados tabú invaden la cotidianeidad. Los debates se vuelven más dinámicos a la hora de buscar pareja que ponen en jaque a la tradicional monogamia, tan arraigada en la cultura occidental. En TardeTrece charlamos con la sexóloga Alexandra Amorós que aclaró el panorama de un nuevo mundo, que tiene como sustento esencial el consenso.

“La monogamia es el modelo más tradicional al que en occidente estamos acostumbrados”, dijo la especialista y agregó, “también existe otro grupo muy grande de otras formas de relacionarse que son las no monogamias”.

Los swingers, las relaciones abiertas, el poliamor, la poliandria entre otros resultan difícil de diferenciar sin embargo, cada uno de ellos esta sustanciado por el “acuerdo”, como base sobre las que se fijan las reglas de este juego.

“El modelo judeo cristiano, y el islámico también en algún punto, es lo que moralmente más conocemos. Sin embargo, a lo largo de la historia de la sociedad hubo arreglos de cómo nos organizamos, incluso hay algunas culturas como en la Polinesia que tiene matrimonios grupales, entonces todos somos de todos y todos estamos con todos”, explicó Amorós.

Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la introducción de nuevos vocablos en el día a día de la gente, que los analiza y los empieza a conocer, “por ahí hay un famoso que dice, yo tengo una relación abierta y ahí la gente empieza a escuchar estos términos y empiezan a circular temas que antes eran tabú”.

Estas nuevas maneras de relacionarse y plantearse reglas, pueden aplicarse sobre la dimensión afectiva de las relaciones, sobre la dimensión sexual o sobre ambas. “Cuando nosotros hablamos de sexo hablamos de algunos tipos dentro de las no monogamias, dentro del poliamor, vos podes tener parejas románticas, más de un novio o novia, no tiene que ver solamente con la sexualidad. Puede haber dentro de este grupo personas que acuerden tener sexualidad con quien plazca pero no tener otras parejas”, finalizó.