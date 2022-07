Joven necesita unas gotas para no descontinuar su tratamiento

Una joven sanjuanina oriunda de Concepción está desesperada por su situación de salud. Desde que nació tiene disminución visual, y si bien no está ciega del todo, debe manejarse con ayuda para movilizarse. Para colmo hace unos meses le diagnosticaron glaucoma por lo que le recetaron unas gotas para aliviar los dolores en sus ojos. El problema es que no cuenta con el dinero para comprar este medicamento y no consigue que en el Hospital Rawson la atiendan para que se lo den, según le contó a Diario 13.

Micaela Robledo, la joven de 30 años que vive junto a sus padres, dos hermanos y sobrinos, no pasa por una situación económica que le permita hacerle frente al gasto de las gotas. El problema es que un médico particular, al que tuvo que acudir utilizando el dinero que le prestó su padre que cobra una pensión, le recetó unas gotas que cuestan alrededor de 5.000 pesos.

El gasto de las gotas ella no lo puede afrontar porque al tener una discapacidad no le es fácil conseguir empleo. Por tal motivo, decidió acudir a la solidaridad sanjuanina para no descontinuar su tratamiento. ‘Me coloco las gotas una vez por día, de noche. Entre el martes y el miércoles se me terminan y no puedo comparar otras por mi situación económica’, confesó a este medio.

Micaela contó que la última vez que fue a atenderse al Hospital Rawson recibió malos tratos por parte del personal del centro de salud. ‘Tengo la receta que me hizo el médico que me detectó la enfermedad y me indicó que comenzara el tratamiento con esas gotas. Fui hace un tiempo y en el Rawson me dieron una muestra que solo me duró dos meses’, relató.

Otra situación que mantiene en plena expectativa a la joven, es la renovación de su carnet de discapacidad. Si bien presentó todos los papeles para renovarlo, puesto que en abril de este año se le vencía, desde la Dirección de Discapacidad de la provincia todavía no le dan una respuesta. Para Micaela es fundamental contar con el carnet para viajar en colectivo junto a su acompañante, puesto que de noche se le dificulta viajar sola. ‘Me movilizo con un bastón, de día puedo salir y manejarme sola, el problema es de tarde o cuando sé que se me va hacer de noche, necesito de mis acompañantes’, cerró.

Para los sanjuaninos que quieran y puedan colaborar el número de Micaela Robledo es: 2646208366