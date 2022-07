Reunión clave con Scioli para destrabar las importaciones locales

El Banco Central dispuso un cepo a las importaciones para disminuir las salida de divisas y aumentar las reservas. Esta normativa afectó de lleno al sector comercial e industrial local que hoy se ven complicados para adquirir productos y materia prima del exterior.

Es por eso que el Ministro de Producción y Desarrollo Ariel Lucero aseguró que se reunirán con Daniel Scioli para buscarle una salida a la problemática y destrabar las importaciones para la industria sanjuanina. El sector textil es hoy el más afectado en la provincia, pues casi el 90% de la materia prima es de origen extranjero.

'A raíz de la normativa del Banco Central, que establece ciertas condiciones para la importación, estamos atendiendo la situación para conocer las realidades en la provincia. Nos vamos a reunir con Daniel Scioli para destrabar la importación para la industria local', comenzó diciendo el ministro.

Según Ariel Lucero están haciendo un relevamiento por las industrias y comercios para conocer la crisis que viven en cuanto a las importaciones. 'En algunos casos, en mayor medida, las industrias tienen un gran porcentaje de materia prima importada. Claro que también hay otros cosas con menor importación. Hicimos un relevamiento junto a la Unión Industrial para conocer la realidad de cada empresa e industria. El sector textil es uno de los más golpeados, ya que importan casi el 100% de la materia prima. Estos problemas los vamos a llevar a Buenos Aires para buscar soluciones'.

Sí aclaró que esta crisis de importaciones no 'resintió la producción y no se vieron afectados los niveles productivos de la provincia. Sabemos que el proceso de importación tiene demora y no queremos abusar del stock que hoy tienen las empresas e industrias. La idea es acelerar el proceso y que no se vea afectado el sector productivo en general', culminó Lucero.