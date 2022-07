Tras la nota de Diario 13, el joven mendocino encontró a su padre pocitano

En la última semana dimos a conocer la búsqueda de una mujer. Ella necesitaba encontrar al padre de su hijo, de quien no sabía nada desde hace 16 años. Gracias a los datos publicados, una familia de Pocito se comunicó con Diario 13 y de este modo logramos dar con el progenitor. Pero a la vez se logró concretar el primer encuentro.

Ana María Córdoba desde hace 16 años busca al padre de su hijo, con quien tuvo una breve pero intensa historia de amor en Mendoza, donde él fue temporariamente a trabajar. Este hombre llamado Andrés Moreno volvió a San Juan sin saber que ella esperaba un hijo fruto de su amor. Él volvió a la tierra mendocina pero el destino no estuvo de su lado y no hubo encuentro posible.

Luego de un tiempo ella dio cuenta de que estaba embarazada. Pero no tenía modo de contactar al hombre que le había comentado que era oriundo de Pocito. Después del nacimiento desde Tribunales le recomendaron buscar al hombre pero los pocos datos que tenía no fueron de ayuda suficiente.

Su hijo de 16 años hoy padece una enfermedad que heredo de su progenitor y para poder llevar a cabo el tratamiento de manera correcta necesitaba datos médicos de Moreno. Además ayudaría al menor de conocer su historia y tal como mencionó Ana María 'es un modo de cerrar un círculo'.

Por este motivo es que acudió a las redes sociales donde visibilizó la búsqueda. A la vez charló con Diario 13 de su historia para así poder dar con Moreno. A las pocas horas de dar a conocer el hecho que tiene como protagonista a un sanjuanino y una sanjuanina, una vecina de Andrés Moreno se comunicó para indicar que lo conocían y podría ser nexo de un encuentro, en primer momento telefónico.

Ese mismo jueves Ana María señaló que se comunicó con la vecina, 'ella me dio los datos y ciertamente estábamos hablando de misma persona'. A la vez aludió 'me dijo que no tenía celular y que vive en el Lote Hogar 27'. Esta vecina fue la encargada de comentarle a Moreno que lo buscaban y él se sorprendió. 'Andrés se acordaba de que había estado conmigo y dijo que no tuvo conocimiento del embarazo pero si quería conocer a su hijo' señaló Ana María sobre su comunicación con la vecina.

Ya el día viernes se produjo el encuentro más esperado por el menor, iba a charlar por primera vez con su padre. 'Mi hijo se puso comunicar con él' comenzó Ana María, a la vez detalló 'fue muy gratificante, fue muy tierno de su parte y mi hijo quedó muy contento'. Si bien todo fue a través de una llamada los nervios estuvieron presentes. De acuerdo a lo que comentó a este medio 'mi hijo estaba nervioso porque no sabían que de que iban a charlar, pero las palabras salieron solas de ambos lados y ya estamos en contacto'. Pero no solo se produjo la ansiada llamada sino que lograron establecer un viaje a San Juan para poder verse cara a cara.