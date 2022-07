Francisco Zito lleva la moda al Penal para transformarla en una herramienta

En Tarde Trece estuvo Francisco Zito quien se desempeña como diseñador. Pero su valor no esta solo en sus producciones y conocimientos sino en su valor como persona. Sin ninguna motivación más que su amor por ayudar, es que brinda clases de diseño textil a los internos e internas del Penal de San Juan.

Para comenzar con la entrevista, Francisco señaló que para él la moda es 'una cuestión más semántica, la moda comunica. Con nuestro atuendo personal podemos comunicar'. En la misma línea detalló que en la actualidad, 'no hay una imposición en la moda'.

A la vez señaló que vuelven los clásicos que ponderan a la sastrería y los reinventan. Aclaró en esto que se trata de 'un oficio que requiere una destreza y una habilidad muy amplia'. Esto se da a pesar de que uno en la Universidad Nacional de San Juan cuentan con la tecnicatura en diseño de indumentaria 'pero quiero apuntar y concretamente al oficio que se ha perdido'.

En cuanto al factor medio ambiente y la moda, sentenció que varias marcas y textilerías están cambiando sus modos de crear y apuntan a otros modos e inclusive agudizar la creatividad para ser cada vez más ecológicos.

A pesar del crecimiento exponencial de las posibilidad de dar vuelta la moda, sigue en vilo la cuestión social. Pero este punto es lo que a Francisco lo llevó a generar un acción solidaria que es poco conocida. Esto se debe a que tres veces por semana él va al Servicio Penitenciario para dar clases a los internos sobre diseño de indumentaria.

'Ellos y ellas tienen muchas ganas de aprender y lo que pretendo es jugar' comentó Zito. A la vez aludió que con estas clases lo que pretende es 'transformar la moda en una herramienta de sustento'. A ello le sumó 'siempre tuve la necesidad de generar esto y en este momento de mi vida me encuentro para dar todo lo que se'. No dejó de lado señalar 'si a alguien le sirve esta herramienta quiero hacerlo y además disfrutó mucho, pase momentos muy especiales enseñando'. A modo de síntesis declaró 'es una cuestión de dar oficio y me encanta ir'. Por ello es que expresó 'la calidad con la que me reciben es increíble y no me interesa tampoco porque están ahí'.