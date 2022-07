A un año de perder a sus padres por Covid 19, habló la hermana de Martina

Más allá de las consecuencias económicas y restricciones que provocó la pandemia del Covid 19, lo peor de esta enfermedad fueron los más de 1000 sanjuaninos que fallecieron. Algunas familias perdieron más de un ser querido en un corto período de tiempo y ni siquiera pudieron despedirse. Esto fue lo que le pasó a Tamara Guevara, la hermana de la pequeña Martina, quien contó en Canal 13 la dura historia de cómo perdió a sus padres en cuestión de semanas.

Tamara es la mayor de cuatro hermanas, las cuáles vivieron una triste y trágica situación durante la primera mitad del pasado 2021. En un momento donde el coronavirus causaba estragos en San Juan y todavía no arribaban las vacunas, primero su papá se contagió. Lo peligroso de esta situación fue que era una persona del riesgo al ser diabético e hipertenso.

Luego de estar internado en un hospital, luchando por su vida, tristemente en mayo su cuerpo no resistió más y falleció. Este fue un golpe durísimo para toda la familia que vivió un mes repleto de sentimientos encontrados. Esto se debe a que la madre de Tamara se encontraba embarazada y el 17 de mayo dio a luz a la pequeña Martina.

En ese hermoso instante la llegada de esta pequeña hizo creer a los Guevara que la vida los estaba compensando por tanto sufrimiento que tuvieron que atravesar. Tristemente en cuestión de días recibieron otro fuertísimo golpe producido por la pandemia. Luego de parir su mamá quedó internada, la pasaron a terapia intensiva y murió, sin siquiera poder conocer a su beba.

'En mayo se cumplió un año del fallecimiento de mi papá y en junio de mi mamá. Fue con tres semanas de diferencia más o menos. Fue muy duro, quedamos en shock porque nunca imaginamos que les iba a pasar a los dos. Mi mamá tenía 38 años y mi papá 40. Mi padre tenía diabetes y era hipertenso así que era de riesgo pero mi madre era muy sana', recordó.

La realidad de Tamara, de la recién nacida y de sus hermanas tanto de 18 como de 12 años de edad, se convirtió en un barco a la deriva. Más allá de lo destruidas que estaban emocionalmente por haber perdido a sus padres, las jóvenes se habían quedado sin sus sostén económico para continuar con sus vidas y satisfacer todas las necesidades de la pequeña Martina.

'Fue algo que nos arrasó con todo y cruelmente porque creo que hubo mucha gente que no pudo despedirse de sus familiares. Yo pude ver a mi papá y a mi mamá en situaciones desgarradoras. Mis hermanas vieron como se la llevaron a mi mamá y de ahí nunca más. Después la vieron en el cementerio directamente', expresó.

En ese momento una decisión que había sido en un principio iba a ser temporal por la internación de su padre, se terminó convirtiendo en algo fijo. Se trata de que su abuela paterna se había mudado con ellas para poder ayudarlas en todo lo que necesitaran, situación que terminó siendo permanente de manera obligada por esta indeseable situación.

'Mi abuela paterna se fue a vivir con nosotros y es nuestro soporte. Ella vivía en la casa de sus padres con su marido y tenía un hermano que justo cuando falleció mi papá también murió él por Covid. Ella vino a vivir unos días antes de que mi papá falleciera porque mi mamá ya estaba internada, era transitorio pero después ya se quedó', rememoró.

A pesar de la ayuda de esta mujer fue fundamental, todavía no sabían como resolver sus problemas económicos. Se habían quedado sin los ingresos que recibían cuando sus padres vendían comida en la cantina del Club Pacífico. Debido a esto Tamara tuvo que seguir trabajando, su hermana de 18 años consiguió un empleo y esto se sumó a la insuficiente jubilación que percibe su abuela.

Esta situación fue el punto de inflexión que las llevó a pedir por una ley que las asista no sólo a ellas, sino a todas las familias de la República Argentina que viven día a día esta realidad. A la misma decidieron ponerle el nombre de la más pequeña: la Ley Martina. La misma busca que el Estado Nacional asista a estas familias no sólo con una ayuda económica, sino que también les brinde una solución habitacional.

'En el 2019 mi mamá salió sorteada en el IPV y en el 2020 le entregaron la casa. Por temas económicos no pudimos pagar las cuotas. Fueron los del IPV a mi casa porque alguien tiene que quedar de titular. Yo sinceramente no puedo pagar la cuota porque encima hay una deuda de todo el tiempo que no se ha estado pagando. Seguimos en la casa pero con esta situación', reveló.

Tanto los Guevara como muchísimas familias más viven también esta realidad de incertidumbre a lo largo y ancho de la República Argentina. Por eso desde San Juan empujan cada día para que el debate en el Congreso Nacional se haga lo más pronto posible y que la ley se apruebe para que se ponga en funcionamiento rápidamente.

'Ya hace un año que ingresó el proyecto y todavía no se dictamina nada. Necesitamos que se acelere, no solamente por nosotros sino que hay un montón de niños en el país que necesitan esa plata para estudiar y estar bien porque realmente hace falta. Por tema de viviendas también. Hay algunos que no tienen donde quedarse así que con esta ley nos pueden amparar', pidió Tamara frente a las cámaras de Canal 13.