Barrios de Pie desligó a su movimiento del Intento de saqueo

El sábado a las siesta se vivieron momentos de tensión, cuando un numeroso grupo de personas (cerca de 70) con los rostros tapados se congregaron en un hipermercado en Rawson (Chango Mas) con la intención de saquearlo. La policía actuó rápido y los redujo. No conformes con eso, fueron a una distribuidora y allí sí pudieron lograr su cometido. Ya hay 36 detenidos que podrían perder sus planes por el delito cometido.

La referente del movimiento social Barrios de Pie, Andrea Tobares, se refirió el hecho ocurrido en Conector Sur y calle Doctor Ortega. Desligó a su gente de este hecho y lo relacionó con la política. 'No nos parece que haya sido espontaneo. Acá hubo una mano invisible de la vieja política. Hay problemas económicos pero no se justifican los saqueos. Nosotros no estamos de acuerdo con los saqueos, repudiamos esa acción. Estos saqueos lleva a que nos peleemos entre sanjuaninos'.

Este movimiento social cuenta con 42 merenderos, siendo la red alimentaria más grande de la provincia. 'Hay una realidad económica. Nosotros lo vemos en nuestros comedores, vemos que la gente si va a buscar la comida y los niños su copa de leche. El problema se siente en todos los ciudadanos. ''Nosotros estamos en todo el territorio, no por los planes sino por el trabajo'.

Tobares indicó que ante esta crisis económica que atraviesa el país hace falta un 'un plan de acción desde el gobierno. Nuestro gobernador nos escucha, le pedí que nos escuche y se revean algunas cuestiones', culminó.