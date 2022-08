Una buena: apareció la trompeta extraviada en un colectivo

Finalmente apareció la trompeta que había sido olvidada en un colectivo de la linera 104, la música sanjuanina, Anderina Rodríguez, Jalil como se la conoce en el mundo artístico, difundió por redes sociales este hecho y esta tarde pudo recuperarla.

“Fue todo un proceso, me habló un chico diciéndome que ayer en la tarde estuvo con un grupo, donde una de las chicas decía que sabía de un chico que había encontrado una trompeta”, dijo a canal 13 y le pasaron el Instagram de la joven que no le contestaba y decidió buscar sus contactos, en historias de Instagram para contactarse con alguien mas que le pudiera dar información.

Pero pudo contactarse con la chica que le dijo que se trataba de un 'chico ruludo' en un grupo, que tampoco era amigo de ella, “le preguntó a sus amigos y pudo conseguir el Instagram, que estaba cerrado pero le mandé una solicitud de seguimiento que él aceptó”

Se trata de Ángel Luna, “me habla él a mí y me dice que tenía la trompeta y la encontró en el 104, estaba esperando alguna publicación para saber de quién era, no se la quería dar a cualquiera” dijo y agregó “hoy nos encontramos a las 4 en la plaza 25 y me la entrego como la había encontrado”, finalizó Rodríguez.