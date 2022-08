Es colombiana, se radicó en San Juan y ganó la batalla más dura de su vida

Es colombiana y hace 13 años llegó a la Argentina. En una aventura de varios días, se vino a probar suerte. Estuvo en Buenos Aires, Mendoza y finalmente desembocó en San Juan. En el periodismo encontró su pasión y comenzó a trabajar en radio y televisión. En su mejor momento, le detectaron cáncer. Con una notable fuerza de superación salió adelante y hoy le sonríe a la vida como si nada hubiese pasado. Realmente es una 'berraca' como ella misma dice.

Se trata de Lorena Cuellar, quien visitó los estudios de Canal 13, contó su vivencia y le deja un consejo a las personas que atraviesan momentos difícil, 'sonrían, es lo mejor para vivir. A mi me detectaron cáncer y a partir de ahí mi vida cambió con la enfermedad. Me hizo más fuerte y aprendí a ver las cosas de otra manera. Yo no me permitía llorar, pero le digo a la gente que no baje los brazos. La contención de mi familia fue clave para salir adelante. No me quiero ir de esta fiesta, me quiero quedar y seguir disfrutando de los míos, de la vida'.

Lorena cuenta también que es inevitable tener momentos difícil, 'me descargo llorando, hace bien. Por lo menos una vez al mes. Eso te ayuda a alivianarte. Me siento una ganadora. Ahora a seguir disfrutando de la radio y la vida'.

La colombiana narró cómo fue su aventura desde Colombia a las tierras argentinas. 'Llegué hace 13 años con mis hijas Cintia y Sofía. Fue una travesía de 10 días desde Colombia, pasando por el Pacífico, Perú, Chile. Estuve en Buenos Aires, detrás del sueño de una de mis hijas que quería estudiar. Me encontré con una ciudad complicada. Estuvimos en Moreno, muy difícil ese lugar. Ahí dije es mucho bochinche, así que nos volvimos. Estuve en Mendoza y finalmente me quedé en San Juan'.

Cuando llegó a la tierra del sol y del vino, se quiso pegar la vuelta, Dije esto no es para mí. Los café y bares cerrados. Yo que vengo de una tierra caribeña, un domingo en San Juan era muy duro y caliente. Acá también dije que no iba a aguantar. Con el tiempo me di cuenta que San Juan es muy lindo y la gente muy amable'.

Sin querer encontró su pasión, los medios de comunicación. La locutora colombiana relató cómo entró en el mundo del periodismo. 'Una amiga me pidió que la acompaña a una entrevista de trabajo. Esa persona que la esperaba me dijo que si yo quería trabajar en radio y le dije que si. Me direccionaron a la radio de las municipales y ahí hice mis primeros pinitos. Después me encontré con un amigo de Jáchal y me dijo que andaban buscando una presentado para la televisión. Eso hizo que pudiera ingresar al canal local, no me la podía creer'.