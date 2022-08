El sanjuanino que brilló en 'Canta Conmigo' contó cómo llegó a Tinelli

El pasado 3 de agosto, Elías Jácamo, de 22 años, se presentó en el programa de Marcelo Tinelli, 'Canta Conmigo Ahora', y cosechó elogios por su interpretación del tema de Cristian Castro, 'Azul', que interpretó con una versión propia. El artista terminó emocionado y cantando otro de sus éxitos junto al joven sanjuanino.

Este martes, en Banda Ancha, Elías contó como llegó, su paso por el programa y de las puertas que se le están abriendo tras su paso por los estudios de La Flia. 'Yo vengo soñando con esto desde muy chiquito, de estar en la televisión, fue una experiencia hermosa la que viví, lo disfruté muchísimo, ya el estar ahí me hace ganador', expresó.

Seguidamente, el joven cantante local relató su experiencia de cantar junto a Cristian Castro, lo cual hizo emocionar al gran artista mexicano, 'es mi gran referente Cristian Castro', comenzó diciendo, y agregó, 'en los shows que hago, canto canciones suyas, Marcelo me dio el pie para poder cantar con él y fue una experiencia hermosa', sostuvo.

Por otro lado, Elías contó como fue el momento del casting y cuando se enteró que iba a entrar y que iba a viajar a Buenos Aires a ser parte de uno de los programas más importantes de la televisión argentina, 'Por Instagram me enteré que estaban realizando el casting en el Contegrand y dije, bueno me voy a presentar, me presenté con dos canciones, una de Selena y una de Cristian Castro y a los días me llamaron, felicidad total', indicó.

Tras la convocatoria festejó con su familia y luego llegó el momento de por primera vez viajar en avión para llegar al programa a cantar 'Azul' y deslumbrar a 68 de los 100 jurados de 'Canta Conmigo Ahora'.

Pero eso no fue todo, luego de su paso por el reality, tras la experiencia y la exposición, a Elías se le abrieron puertas en Buenos Aires, 'ahora me están saliendo muchísimas entrevistas en los distintos programas, y me salió una propuesta en Buenos Aires que si Dios quiere ojalá se concrete y salga todo más que bien para viajar y armar un proyecto con todo esto de la música', añadió.

Por último el joven cantante manifestó que lo que más anhela es llegar al corazón de la gente, que la gente pueda elegirlo y sacar muchos discos, que la gente lo conozca y poder vivir de la música.