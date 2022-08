El titular del SEP José Díaz criticó a Pepe Villa: 'En 42 años nunca lo vi en la calle'

El titular del Sindicato Empleados Públicos José Díaz estuvo en Banda Ancha y en una extensa entrevista criticó duramente al Secretario General de UPCN José Pepe Villa.

'A Pepe Villa le pagan con un estadio o un cargo de asesor. Y la realidad es que en 42 años que llevo en el sindicalismo me gustaría haberlo visto en la calle peleando por los derechos del trabajador. En los últimos tres años no se hizo un análisis del desfasaje de ese período y si no tenemos esto como base no nos sirve', comenzó diciendo el jefe del equipo de ciclismo sanjuanino.

Por otro lado señaló a Villa como el principal responsable de que su gremio no pueda entrar en las paritarias. 'Hasta el sector auto convocado dejaba entrar el gobierno, menos a nosotros. Hay dirigentes sindicales como el que mencionó usted, que no quieren que entremos a defender los derechos del trabajador. Mientras existan este tipo de dirigentes nosotros no vamos a entrar', remató enojado José Díaz, titular del SEP.